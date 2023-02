Dziś tuż po zachodzie słońca spójrzcie w niebo. Widowiskowy wstęp do niezwykłego zbliżenia planet

Dwa charakterystyczne jasne punkty widoczne na niebie tuż po zachodzie słońca nad zachodnim horyzontem i znajdujące się stosunkowo blisko siebie można obserwować już od pewnego czasu, jak informuje popularyzator astronomii i autor bloga "Z głową w gwiazdach" Karol Wójcicki. To Jowisz i Wenus, czyli obecnie najjaśniejsze obiekty, jakie można dostrzec na wieczornym i nocnym niebie. W środowy wieczór zbliży się do nich niewielki sierp Księżyca. Srebrny Glob w poniedziałek znajdował się w fazie nowiu, teraz go przybywa.