W czwartek powitamy pierwszą z jesieni

Jesień kalendarzowa i astronomiczna rozpoczną się w tym roku tego samego dnia. Będzie to 23 września. Astronomiczna jesień rozpoczyna się w momencie równonocy jesiennej i trwa do przesilenia zimowego, a jesień kalendarzowa ma natomiast stałą datę.

Jesień meteorologiczna. Pierwsza z jesieni rozpoczyna się 1 września

Oprócz astronomicznej i kalendarzowej, wyróżnia się więcej rodzajów tej pory roku. Pierwszą z nich, jesień meteorologiczna, rozpocznie się w czwartek 1 września i potrwa do 30 listopada. Jesień meteorologiczna to pojęcie wprowadzone na potrzeby meteorologów i klimatologów. Służy temu, by przy porównywaniu danych statystycznych bądź klimatycznych odwoływać się zawsze do tego samego okresu, bo pory astronomiczne i termiczne mają daty "ruchome".