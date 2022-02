Jezioro Ontario pokryło się "lodowymi naleśnikami"

Jeden z mieszkańców Kanady uchwycił na nagraniu pływające po tafli jeziora Ontario grube płaty lodu, przypominające naleśniki. To krążki lodowe, jedna z form lodu pływającego.

W poniedziałek (7 lutego) jeden z mieszkańców Kanady uchwycił na nagraniu zjawisko, w którym kawałki lodu tworzyły zamarznięte dyski, unoszące się na powierzchni jeziora Ontario. To krążki lodowe (ang. ice pancakes ), nazywane też lodem plackowym, zjawisko stanowiące etap zamarzania rzeki lub zbiornika wodnego. Jest to jedna z form lodu pływającego.

Jak powstają krążki lodowe

Krążki lodowe to płyty lodu o średnicy od 30 centymetrów do trzech metrów i grubości do 10 cm. Na skutek zderzania się płytek o siebie ich kształt jest przeważnie okrągły. Przy słabym falowaniu na wodzie tworzą się z zamarzania śniegu lub poprzez kruszenie szkła lodowego lub lodu świeżego, zwanego niłasem.