Zima to czas, kiedy można wejść do jaskiń lodowych powstałych na lodowcu Morteratschgletscher we wschodniej Szwajcarii. Wielu turystów chce na własne oczy zobaczyć to niezwykłe dzieło natury. - Tu jest tak pięknie -powiedziała Hanny Raich, turystka z Włoch

Woda z topniejącego lodowca Morteratschgletscher, który położony jest w Alpach, rzeźbi tunele, gdy wartko wypływa spod lodu. Otwory te są dalej powiększane przez ciepłe prądy powietrza wpływające do szczelin.

- Tu jest tak pięknie. Przyjechaliśmy tu pierwszy raz i chcieliśmy zobaczyć jaskinie lodowe. Jesteśmy tym miejscem po prostu zafascynowani - powiedziała Hanny Raich, turystka z Włoch, która w piątek 21 lutego zobaczyła na własne oczy lodowe jaskinie. Dodała, że martwi się, że lodowiec może wkrótce zniknąć z powodu globalnego ocieplenia.

W czasie mroźnych, zimowych miesięcy warunki do oglądania lodowy jaskiń są najlepsze, ponieważ nie topi się woda z lodowca. Dzięki temu można wejść do takich jaskiń. Latem stają się one niebezpieczne lub nawet niemożliwe do zobaczenia, ponieważ rozmarzające bloki lodu mogą spaść, a strumień wody jest wartki.

Na lodowcu Morteratschgletscher pojawiły się jaskinie lodowe Reuters

Zmiany klimatu a lodowce

Ponad połowa lodowców w Alpach znajduje się w Szwajcarii. W ostatnich latach w kraju tym odnotowuje się wzrost średniej temperatury powietrza. To następstwo zmian klimatu spowodowanych działalnością człowieka. Rosnąca temperatura powoduje, że lodowce topnieją szybciej, niż mogą się zregenerować przez opady śniegu. Zdaniem badaczy, jeśli emisje gazów cieplarnianych będą nadal rosły, to do 2100 roku lodowce w Alpach stracą ponad 80 procent swojej obecnej masy.

Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje na świecie PAP/Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński

