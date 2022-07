Jeśli zmiany klimatu przyspieszają, to "mamy jeszcze mniej czasu na działania i poważniejsze wyzwania"

W wyniku fali upałów, która nawiedziła Europę, padł w Wielkiej Brytanii rekord ciepła wszech czasów. Temperatura sięgnęła 40,3 stopnia Celsjusza. - Miejmy nadzieję, że jest to anomalia - mówił we "Wstajesz i weekend" profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dodał, że jeśli zmiany klimatu przyspieszają, to czekają nas poważne wyzwania.

W Europie nadal trwa fala upałów. We wtorek 19 lipca na Wyspach Brytyjskich został pobity rekord ciepła wszech czasów. W miejscowości Coningsby w hrabstwie Lincolnshire, termometry pokazały 40,3 stopni Celsjusza. Poprzedni rekord najwyższej temperatury w Wielkiej Brytanii wynosił 38,7 st. C i odnotowano go w 2019 roku w Cambridge.

- Te prognozy, które się dzisiaj w Wielkie Brytanii spełniają, one powinny się spełnić w 2040 czy też 2050 roku. Miejmy nadzieję, że jest to anomalia - mówił we "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. - Rzeczywiście Wielka Brytania doświadcza zupełnie nowej rzeczywistości, ale zmiana klimatu to zmiana rzeczywistości wszędzie, także i w Polsce - zauważył ekspert.

Konsekwencje zmian klimatycznych w Europie PAP

"Są przed nami jeszcze poważniejsze wyzwania"

Według wielu naukowców zmiany klimatu przyspieszają. - Należy pamiętać, że system klimatyczny to jest taki system, który działa trochę w taki niestabilny sposób. I rzeczywiście może być tak, wolałbym żeby tak nie było, że zmiany klimatu przyspieszą. To wtedy mamy jeszcze mniej czasu i są przed nami jeszcze poważniejsze wyzwania. Miejmy nadzieję, że (ta wysoka temperatura na Wyspach Brytyjskich - przy. red.) to jest odchylenie od trendu wzrostowego - mówił klimatolog. - Jeśli rozpoczyna się nowa era zmiany klimatu, to zapnijmy pasy, bo jest poważnie - dodał Chojnicki.

Chojnicki powiedział, że jeśli nastąpi gwałtowna zmiana klimatu, to doprowadzi ona do nowego stanu termiczno-wilgotnościowego na naszej planecie.

- Wtedy Ziemia będzie w stanie, który określa się mianem Ziemi-Szklarni, czyli bardzo upalnej, w wielu miejscach wilgotnej, ale w wielu miejscach też bardzo suchej - podkreślił klimatolog.

Zmiany klimatu Adam Ziemienowicz/PAP

Profesor Bogdan Chojnicki mówił o zmianach klimatu TVN24, Reuters

Autor:anw

Źródło: TVN24