Jeśli mewa ma do wyboru chipsy, sięga po te, które bardziej smakują człowiekowi

Mewy srebrzyste są ptakami o dużych zdolnościach adaptacyjnych, co pokazuje eksperyment przeprowadzony przez naukowców z University of Sussex. Mając do wyboru chipsy z paczek o różnych kolorach, mewy wybiorą tę paczkę, z której jadł obserwowany przez nie człowiek.

- Wiele osób uważa, że mewy nie są zbyt inteligentne. Występujące u nich kleptopasożytnictwo sugeruje jednak, że procesy poznawcze mew są na wyższym poziomie niż sądzono do tej pory. Chcieliśmy to dokładnie zbadać - powiedziała Franziska Feist z University of Sussex w Wielkiej Brytanii. Kleptopasożytnictwo to sposób zachowywania się niektórych gatunków zwierząt. W uproszczeniu polega on na wykradaniu jedzenia zdobytego przez inne osobniki tego samego albo obcego gatunku.