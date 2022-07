Pingwiny i wydry kręcą nosem na makrele. Nie chcą być karmione tańszymi rybami

W japońskim akwarium pingwiny i wydry zmagają się ze skutkami inflacji. Buntują się i nie chcą jeść tańszych ryb, które serwują im ich opiekunowie. - Na początku biorą makrelę do dzioba, ale potem stwierdzają, że im nie smakuje i wypluwają - powiedział szef obiektu Hiroki Shimamoto.

Wydry kręcą nosem na makrele

Shimamoto powiedział, że jeszcze większy problem jest wśród wydr w akwarium, które jednogłośnie odrzuciły tańsze ryby. Dyrektor akwarium dodał, że cena ostroboka pospolitego wzrosła o 20-30 procent w stosunku do ubiegłego roku, częściowo z powodu niskich połowów, a częściowo z powodu inflacji.

- Moglibyśmy podnieść opłatę za wstęp do akwarium i rozwiązać ten problem, ale dołożymy wszelkich starań, aby nasz obiekt był wygodnym miejscem do odwiedzenia dla naszych gości. Nie planujemy podnoszenia cen wstępu - powiedział Shimamoto. - Wszystkie zwierzęta w akwarium należą do rodziny i dokładamy wszelkich starań, aby były zdrowe - podkreślił.