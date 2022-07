Trwa polowanie na gang małp terroryzujących okolicę. Makaki poraniły już 49 osób

Zabity 50-centymetrowy samiec makaka japońskiego został złapany we wtorek na terenie szkoły średniej, przez wyspecjalizowanego myśliwego. Najpierw został obezwładniony zastrzykiem, a następnie - po potwierdzeniu, że to osobnik odpowiedzialny za ataki na ludzi - uśpiony.

Według "Daily Mail", do pierwszych ataków doszło w okolicach 8 lipca. Od tego czasu trwają poszukiwania małp. Incydentów zaczęło jednak przybywać - zgłoszono już co najmniej 49 takich zgłoszeń - wiele z nich zakończyło się zranieniem lub pogryzieniem. "Odnotowujemy kolejne ataki dlatego kontynuujemy poszukiwania innych członków gangu" - informuje agencję AFP przedstawiciel lokalnego wydziału rolnictwa. "Świadkowie zgłaszają osobniki różnych rozmiarów. Ale nawet po odłowieniu małp dostajemy informacje o kolejnych atakach" - dodaje.

Makaki można spotkać w wielu miejscach Japonii, w części regionów są postrzegane jako szkodniki. Zdarza się, że potrafią wejść do domostw. Jednak, jak zauważa BBC, ataki dotąd nie były częste. "Początkowo atakowane były tylko dzieci i kobiety. Ostatnio celem małp są również osoby starsze i dorośli mężczyźni" - mówi urzędnik cytowany przez portal. Małpy wchodziły m.in. do pokoju zamieszkiwanego przez 4-letnią dziewczynkę, wtargnęły też do sali miejscowego przedszkola.