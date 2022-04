Irlandzcy naukowcy: Indiana Jones miał rację. Im mniejszy skorpion, tym bardziej jadowity

Badacze z Ryan Institute należącego do National University of Ireland w Galway żartują, że sprawdzili oni prawdziwość teorii z filmu "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki". Głosiła ona, że najniebezpieczniejsze są małe skorpiony i że "im większego spotkasz, tym lepiej dla ciebie". Okazało się, że jest to prawda.

Badania nad "siłą rażenia" skorpionów

- Oczywiście nasze badanie to nie tylko zabawna, nawiązująca do filmu ciekawostka. Potwierdzony przez nas wzorzec może mieć ważne implikacje medyczne - powiedział doktor Kevin Healy, zoolog oraz główny autor publikacji.

Naukowiec podkreśla, że chociaż skorpiony używają do obrony i polowania zarówno kolca jadowego, jak i chwytnych szczypiec, istnieje ewolucyjny kompromis między tymi dwoma rodzajami "broni". - Energia użyta do wytworzenia większych szczypiec oznacza, że zostało jej mniej do produkcji arsenału chemicznego - tłumaczył. To powoduje, że większe skorpiony, które w walce mogą wykorzystywać swój rozmiar fizyczny, są mniej zależne od jadu. I odwrotnie: najmniejsze osobniki w procesie ewolucji wykształciły silniejszy jad, ponieważ tylko on dają im przewagę w walce.