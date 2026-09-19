Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Łotysze zablokowani. Polacy ekspresem w ćwierćfinale
Łotysze zablokowani. Polacy ekspresem w ćwierćfinale
Ciekawostki

Ten zamek uznawano za zburzony. Odnalazł się w niezwykłym miejscu

|
W budynku uczelni kryły się pozostałości średniowiecznego zamku
W budynku uczelni kryły się pozostałości średniowiecznego zamku
Źródło wideo: University College Dublin
Źródło zdj. gł.: University College Dublin
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Mury średniowiecznego zamku zostały odnalezione wewnątrz budynku uniwersyteckiego w Dublinie. Pod tynkiem znajdowały się pochodzące sprzed wieków elementy konstrukcyjne. Badacz, który stoi za odkryciem, wyjaśnił, dlaczego jest ono niezwykle ważne.

W średniowieczu w Roebuck, dziś dzielnicy Dublina, zbudowano zamek. Przez wiele lat myślano, że budynek został zniszczony. Niedawno okazało się, że jego pozostałości istnieją - i to w nie byle jakim miejscu.

Znalazł mury zamku w budynku uczelni

Profesor Tadhg O'Keeffe, specjalista w dziedzinie średniowiecznej architektury, zidentyfikował mury zamku oraz inne elementy jego konstrukcji... w jednym z budynków University College Dublin, uczelni w stolicy Irlandii. Swoje odkrycia wraz zespołem opisał w czasopiśmie "Archeology Ireland".

- Z zewnątrz obecny budynek wygląda na całkowicie wiktoriański. Wewnątrz zachowały się jednak mury starego zamku - powiedział O'Keeffe. - Średniowieczne elementy wciąż są widoczne. Choć ukryto je pod tynkiem, można je dostrzec - uzupełnił.

>>> CZYTAJ TAKŻE: IG Noble rozdane. Polacy wśród laureatów

Znawca architektury przyznał, że to ogromne szczęście, że podczas modernizacji w epokach georgiańskiej (trwającej od 1714 do około 1837 roku) i wiktoriańskiej (od około 1837 do 1901 r.) zabudowano średniowieczny zamek, zamiast go wyburzać. Dodał, że dzięki odkryciu University College Dublin może pochwalić się najstarszym budynkiem na terenie jakiegokolwiek kampusu uniwersyteckiego w Irlandii.

W budynku uczelni kryły się pozostałości średniowiecznego zamku
W budynku uczelni kryły się pozostałości średniowiecznego zamku
Źródło zdjęcia: University College Dublin

"To wspaniale, że możemy ponownie powitać średniowieczny zamek"

Według źródeł stary zamek pamięta jeszcze normańską inwazję na Irlandię z 1169 roku. W okresie średniowiecza wielokrotnie go przebudowywano. Mieszkali w nim między innymi Lord kanclerz Irlandii oraz Jakub II Stuart, zdetronizowany król Anglii i Irlandii. W XVIII wieku zamek popadł w ruinę i wierzono, że został rozebrany.

Odkrycie zamku jest tym istotniejsze, że w południowym Dublinie, gdzie znajduje się Roebuck, zachowało się niewiele podobnych budowli. Większość rozebrano w XVII wieku, a pozyskany w ten sposób kamień wykorzystano do budowy bardziej komfortowych rezydencji.

- Utracone budowle to utracone świadectwa historii. Pozostawiają one luki w naszej wiedzy - przyznał O'Keeffe. - To wspaniale, że możemy ponownie powitać średniowieczny zamek w Roebuck i mieć pewność, że już nigdy nie zaginie - podsumował badacz.

Źródło: University College Dublin
Udostępnij:
Tagi:
IrlandiaArcheologia
Czytaj także:
Rekin, żarłacz biały, płetwa rekina
Rekin zaatakował mężczyznę. Wydano "nadzwyczajny" nakaz
Świat
Pogoda na 5 dni
Koniec sielanki w pogodzie. Nadciągają chłód, wiatr i deszcz
Prognoza
Puma na ulicach San Francisco
Poruszenie na ulicach San Francisco. "To było trochę szalone"
Świat
Pelikan pojawił się u weterynarzy
Ptak zapukał do drzwi po pomoc. Lepiej trafić nie mógł
Świat
Floridia, Sycylia, 28 sierpnia 2026
Najlepsze kierunki na lato 2100. Nowa wakacyjna mapa Europy
Agnieszka Stradecka
Dzień bez deszczu w Bukowinie Tatrzańskiej
Od marca wpadło ponad 50 osób. Tak działa Cyber Ranger
Polska
Chile
Ciemne kłęby dymu nad ośnieżonymi szczytami. Skąd się wzięły
Świat
Opady w USA
Zagrożenie ulewami i burzami. Amerykańscy meteorolodzy ostrzegają
Świat
Lokalnie pojawią się burze
Szykuje się burzowy koniec tygodnia
Polska
Łachy piaskowe na rzece Araguaia w Brazylii
Dwa promy zamiast jednego. Wszystko przez suszę
Świat
Akcja poszukiwawczo-ratunkowa niedaleko wyspy Borneo po wywróceniu się promu
Z wraku wydobyto trzy ofiary. Los ponad setki osób jest nieznany
Świat
Ostrzeżenie przed niebezpieczną pogodą
Zajrzą w atmosferę z ziemi i z kosmosu. W ten sposób zobaczą więcej
Świat
Wstawiony szop leżał w kontenerze za browarem
Leżał w śmieciach, nie ruszał się. Znaleźli pijanego szopa
Świat
Opady śniegu
Żegnamy się z latem. W tej prognozie widać śnieg
Prognoza
Leopardus tilcayo, nowo opisany gatunek dzikiego kota
Znalazł go przy drodze, po roku uznał, że coś się nie zgadza. Naukowcy o nowym gatunku
Świat
Huragan widziany z kosmosu
Tak dużo pary wodnej w atmosferze jeszcze nie było. Co się z nią stanie?
Świat
Łoś przechodzi przez pasy, Bartoszyce (Warmińsko-Mazurskie)
Łoś "zachował się lepiej niż niejeden przechodzień". Nagranie z Bartoszyc
Polska
Dzielnice Hillarys i Sorrento w Australii Zachodniej
"Rzucał nim jak rybą". Śmiertelny atak rekina
Świat
Bachus – arcydzieło Caravaggia (Michelangelo Merisi) w Galerii Uffizi we Florencji (Toskania, Włochy), 28.09.2023 r.
"Bomba wodna" nad Florencją. Obraz Caravaggia w strugach deszczu
Świat
Mgła
Gęste mgły. Tu trzeba uważać
Prognoza
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Alaski
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Alaski
Świat
Powodzie w Nowym Meksyku
Tak obfite opady są tutaj rzadkością. Trzy osoby nie żyją
Świat
Po ulewach w Walencji
Skarżą się, że alerty przed powodzią przyszły zbyt późno
Świat
Opady w prognozach
Idzie zmiana w pogodzie. Do Polski zbliża się zatoka chłodu
Prognoza
Krater McGetchin na zdjęciu wykonanym przez sondę Lunar Reconnaissance Orbiter
To największy nowo powstały krater znaleziony w Układzie Słonecznym
Nauka
Wulkan Etna na Sycylii
Czy Etna "zachowuje się" normalnie? Ekspert odpowiada
Świat
Ile przyjdzie nam czekać na babie lato? To pokazują modele z prognozą długoterminową
Babie lato może się spóźnić. Tak ma wyglądać koniec września
Arleta Unton-Pyziołek
Szerszeń azjatycki (vespa velutina)
Inwazyjny gatunek szerszenia w Portugalii. Służby usunęły już ponad 200 tysięcy gniazd
Świat
Ara żółtoskrzydła
Wykrada papugom pisklęta. Tak chce ocalić gatunek przed wyginięciem
Ciekawostki
Opady w czwartek
Tak opady będą szły przez Polskę. Mapa i radar
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom