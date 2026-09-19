Ciekawostki Ten zamek uznawano za zburzony. Odnalazł się w niezwykłym miejscu Krzysztof Posytek |

W budynku uczelni kryły się pozostałości średniowiecznego zamku Źródło wideo: University College Dublin Źródło zdj. gł.: University College Dublin

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W średniowieczu w Roebuck, dziś dzielnicy Dublina, zbudowano zamek. Przez wiele lat myślano, że budynek został zniszczony. Niedawno okazało się, że jego pozostałości istnieją - i to w nie byle jakim miejscu.

Znalazł mury zamku w budynku uczelni

Profesor Tadhg O'Keeffe, specjalista w dziedzinie średniowiecznej architektury, zidentyfikował mury zamku oraz inne elementy jego konstrukcji... w jednym z budynków University College Dublin, uczelni w stolicy Irlandii. Swoje odkrycia wraz zespołem opisał w czasopiśmie "Archeology Ireland".

- Z zewnątrz obecny budynek wygląda na całkowicie wiktoriański. Wewnątrz zachowały się jednak mury starego zamku - powiedział O'Keeffe. - Średniowieczne elementy wciąż są widoczne. Choć ukryto je pod tynkiem, można je dostrzec - uzupełnił.

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Znawca architektury przyznał, że to ogromne szczęście, że podczas modernizacji w epokach georgiańskiej (trwającej od 1714 do około 1837 roku) i wiktoriańskiej (od około 1837 do 1901 r.) zabudowano średniowieczny zamek, zamiast go wyburzać. Dodał, że dzięki odkryciu University College Dublin może pochwalić się najstarszym budynkiem na terenie jakiegokolwiek kampusu uniwersyteckiego w Irlandii.

W budynku uczelni kryły się pozostałości średniowiecznego zamku Źródło zdjęcia: University College Dublin

"To wspaniale, że możemy ponownie powitać średniowieczny zamek"

Według źródeł stary zamek pamięta jeszcze normańską inwazję na Irlandię z 1169 roku. W okresie średniowiecza wielokrotnie go przebudowywano. Mieszkali w nim między innymi Lord kanclerz Irlandii oraz Jakub II Stuart, zdetronizowany król Anglii i Irlandii. W XVIII wieku zamek popadł w ruinę i wierzono, że został rozebrany.

Odkrycie zamku jest tym istotniejsze, że w południowym Dublinie, gdzie znajduje się Roebuck, zachowało się niewiele podobnych budowli. Większość rozebrano w XVII wieku, a pozyskany w ten sposób kamień wykorzystano do budowy bardziej komfortowych rezydencji.

- Utracone budowle to utracone świadectwa historii. Pozostawiają one luki w naszej wiedzy - przyznał O'Keeffe. - To wspaniale, że możemy ponownie powitać średniowieczny zamek w Roebuck i mieć pewność, że już nigdy nie zaginie - podsumował badacz.

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