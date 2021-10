Inwazja "zjadających" domy ślimaków gigantów opanowana. Batalia trwała 10 lat

Floryda. Inwazja gigantycznych ślimaków

Co ciekawe - ślimaki te już raz zaatakowały Florydę, co oznacza, że teraz udało się je opanować po raz drugi. Tym razem kosztowało to służby 24 miliony dolarów i trwało 10 lat.

Dlaczego zwierzęta są takim problemem? Mogą osiągać nawet do 20 centymetrów długości, a jeśli nie znajdą wystarczającej ilości wapnia w glebie jako swojego pożywienia, zaczynają "obgryzać" tynk na budynkach. To jednak nie wszystko, bo są także zagrożeniem dla przemysłu rolniczego - objadają się owocami i warzywami, a po zniszczeniu plonów pozostawiają po sobie śmierdzącą, żylastą maź.

Floryda. Po raz drugi opanowano inwazję ślimaków

Lissachatina fulica przybyła do południowej Florydy w 1966 roku z Hawajów. Trzy okazy tego gatunku wypuszczono do ogródka, a one później rozmnożyły się w tysiącach. Do 1975 roku inwazję ślimaków udało się opanować, ale w 2011 pojawiła się ich nowa fala, jednak nie jest jasne, skąd przybyły tym razem.