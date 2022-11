Szczury miały zjeść 200 kg skonfiskowanej przez policję marihuany. "Trudno jest chronić przed nimi narkotyki"

Błędy w przechowywaniu narkotyków wyszły na jaw po tym, jak sąd w stanie Uttar Pradesh poprosił funkcjonariuszy o przedstawienie marihuany jako dowodu w sprawie o handel narkotykami. Policjanci wyznali wówczas, że nie są w stanie dostarczyć narkotyków, gdyż zostały one "zniszczone" przez gryzonie. - Szczury to malutkie zwierzęta, które nie boją się policji. Trudno jest chronić przed nimi narkotyki - stwierdził prowadzący sprawę sędzia Sanjay Chaudhary. W rozmowie z BBC dodał, że w komisariatach w dystrykcie Mathura - gdzie doszło do incydentu - przechowywanych było około 700 kilogramów przejętej marihuany.