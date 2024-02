Ile dni ma luty 2024? Co to jest rok przestępny?

W tym roku luty liczy 29 dni. Oznacza to, że 2024 jest rokiem przestępnym. Zwykle lata przestępne wypadają mniej więcej co cztery lata, ale nie zawsze tak się dzieje.

2024 rok jest rokiem przestępnym. Oznacza to, że do końca najkrótszego miesiąca, czyli lutego, dodajemy jeden dzień. Cały rok ma liczyć 366 zamiast 365 dni. Rok przestępny zdarza się średnio raz na cztery lata. Poprzednim rokiem przestępnym był 2020 rok.

Dlaczego mamy rok przestępny?

Dodatkowy dzień dodawany jest do lutego, bo jest on najkrótszym miesiącem. Gdyby nie było lat przestępnych, to wraz z biegiem czasu pory roku przesuwały by się stopniowo w kierunku wcześniejszych miesięcy.