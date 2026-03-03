Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Dzwonek dla ryb. Internauci oglądają stream i pomagają w tarle

Widzowie streama pomagają rybom w tarle
Widzowie streama pomagają rybom w tarle
Źródło: Visdeurbel
W holenderskim mieście ruszyła kolejna edycja inicjatywy, która pozwala pomagać rybom w wiosennej wędrówce na tarło. Z roku na rok akcja cieszy się coraz większą popularnością. Mówi się o niej nawet za granicą.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W 2021 roku ekolog Mark van Heukelum wpadł na pomysł uruchomienia w Utrechcie, w środkowej Holandii, "dzwonka dla ryb". Działa on przy śluzie Weerdsluis. Ma ułatwić rybom wędrówkę w kierunku rzeki Kromme Rijn.

Jak wyjaśnia van Heukelem, wczesną wiosną, gdy ruch łodzi na kanałach w Utrechcie jest jeszcze niewielki, śluzy często pozostają zamknięte przez dłuższy czas, a ryby mogą utknąć przed wrotami. Van Heukelum wpadł więc na pomysł, aby zainstalować pod wodą kamerę pokazującą sytuację przed śluzą. Osoby oglądające stream mogą naciskać przycisk, co daje sygnał śluzowemu, by przepuścić ryby.

Internauci pomagają rybom w tarle

W poniedziałek ruszyła kolejna, szósta już edycja inicjatywy. Kamera została uruchomiona z udziałem miejskiego radnego oraz uczniów szkoły podstawowej De Koekoek. Dzieci odsłoniły na miejscu specjalnie przygotowane na tę okazję dzieło sztuki ustawione przy punkcie, gdzie zamontowano kamerę. Akcji towarzyszy także "Barry de Baars" - siedmiometrowa, nadmuchiwana ryba ustawiona na placu Neude, mająca zwracać uwagę na znaczenie czystej wody.

Widzowie streama pomagają rybom w tarle
Widzowie streama pomagają rybom w tarle
Źródło: Visdeurbel

"Dzwonek dla ryb" zyskuje z roku na rok coraz większą popularność, także poza Holandią. Według danych organizatorów w ubiegłym roku transmisję oglądało łącznie 2,3 miliona osób z całego świata, a stronę internetową poświęconą inicjatywie odwiedzono 30 milionów razy. O akcji zrobiło się głośno między innymi w USA - program "Last Week Tonight" poświęcił mu materiał, a wokalista R&B Mario wykonał piosenkę nawiązującą do inicjatywy.

Zainteresowanie startem tegorocznej edycji "dzwonka dla ryb" było tak duże, że przez moment nie dało się nacisnąć przycisku. Van Heukelem spodziewał się tego, wyjaśniając, że aktywność ryb zależy od temperatury, a po łagodnej zimie ryby mogą wcześniej rozpocząć migrację w górę rzek. Pomysłodawca inicjatywy przekonuje jednak, że wzrost zainteresowania nie zagraża działaniu systemu - zgłoszenia można szybko przeglądać i sprawdzać, czy przed śluzą rzeczywiście czeka więcej ryb, czy w kadrze ciągle pojawia się ten sam osobnik.

Norwegia. Mors odpoczywał na terenie posesji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Norwegia. Mors odpoczywał na terenie posesji

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Visdeurbel

Udostępnij:
Tagi:
HolandiaRybyzwierzęta
Czytaj także:
Mgła, poranek
Gęste mgły w części kraju. W mocy alarmy IMGW
Słońce, pszczoły, wiosna
Dużo słońca i nawet 16 stopni na termometrach
Andrzej Gąsienica-Józkowy "Pinio"
Andrzej Gąsienica-Józkowy nie żyje. Był ratownikiem TOPR przez 40 lat
Polska
Mróz, księżyc i lekkie chmury
Tutaj nocą złapie lekki mróz
Norwegia. Mors pojawił się w ogrodzie
Norwegia. Mors odpoczywał na terenie posesji
Ciekawostki
Zboczem norweskiego fiordu zeszło osuwisko
Skały zsunęły się ze zbocza fiordu. Wybiegli z domu bez butów
Świat
Wiosna meteorologiczna się postarała
Wiosna na całego. Jak ciepło będzie
Asteroida mijająca Ziemię - wizualizacja
Gigantyczne pole szkła. Pozostawiła je po sobie asteroida
Nauka
Upały w Indiach w 2024 roku
Czy 2026 będzie najcieplejszy? El Nino może namieszać
Nauka
Upał, gorąco
Ponad 40 stopni na termometrach. Rekord ciepła zagrożony
Świat
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Gigantyczna dziura w ziemi. Cały czas się powiększa
Świat
Powodzie w Południowej Australii
"Nigdy nie widziałam takiego deszczu"
Świat
Mgły
Gęste mgły. Tu należy uważać
Słońce przebija się przez chmury
Słońce przebije się przez chmury
Ostrzeżenia hydrologiczne, wysoki stan wody
Tu sytuacja na rzekach nadal jest niebezpieczna
Kilkudniowe śnieżyce uwięziły mieszkańców Alaski w domach
Spadły prawie trzy metry śniegu. Mieszkańcom kończą się opał i leki
Świat
Noc, deszcz, mokra nawierzchnia
Kto nocą powinien spodziewać się opadów
Pod 74-letnim wędkarzem z gminy Gardeja (woj. pomorskie) załamał się lód
Lód załamał się pod wędkarzem. Mężczyzna nie przeżył
Polska
Dąb Józef z województwa pomorskiego
Drzewo Roku 2026 w Polsce. Oto kandydaci
Polska
Przymrozki
Dni będą ciepłe, ale noce - chłodne. Tu chwyci mróz
Szympans karłowaty (bonobo)
Szympans uszkodził szybę w zoo. W środku byli zwiedzający
Świat
ksiezyc pelnia AdobeStock_1822283583
Niedługo całkowite zaćmienie Księżyca. Gdzie będzie można je zobaczyć
Ciekawostki
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co nas czeka
Sytuacja pogodowa nad Europą
W sobotę było ponad 20 stopni. A jaki będzie marzec?
Rozmarzająca kra na stawie w Przemyślu
Zalane piwnice i ulice. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy
Polska
Zwiastun wiosny na wyspie Uznam
Rozpoczęła się meteorologiczna wiosna
Polska
Roztopy
Żółte alarmy na północy kraju. IMGW ostrzega przed roztopami
Polska
Wiosna, przedwiośnie, bazie
Taki będzie pierwszy dzień marca
Narciarze uratowali mężczyznę zakopanego w śniegu
Odkopali go spod śniegu. Powiedział "muszę znaleźć żonę" i zjechał w dół stoku
Świat
Noc, deszcz
W części kraju nad ranem popada
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom