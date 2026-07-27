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Ogromna góra lodowa runęła do morza koło miasta. Nagranie

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Grenlandia
Góra lodowa A23a wiruje i wyrywa się z uwięzi (wideo bez dźwięku)
Źródło wideo: NASA/MODIS/VIIRS/NOAA
Źródło zdj. gł.: x.com/OJoelsen
U wybrzeży Grenlandii oderwała się ogromna góra lodowa. Moment, w którym masa losu runęła do wody, udało się uchwycić na nagraniu.

Do oderwania się góry lodowej - proces ten nazywa cieleniem się lodowca - doszło w sobotę u wybrzeży miasta Ilulissat w zachodniej Grenlandii. Zdarzenie zarejestrowała na nagraniu użytkowniczka platfomy TikTok Mona Hansen, a przekazał je dalej aktywista Orla Joelsen, mieszkaniec Grenlandii. Dodał, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Cielenie się lodowca. Na czym polega

Cielenie się to proces odłamywania się fragmentów lodowca, w wyniku którego powstają góry lodowe. To, jak przebiega, zależy od wielu czynników, takich jak typ lodowca, jego miąższość czy cechy fizyczne lodu. Lodowce cielą się najintensywniej pod koniec lata. Czynnikiem przyspieszającym ten proces jest intensywna ablacja deszczowa, czyli wymywanie przez wodę deszczową, zwłaszcza w strefie brzegowej lodowca, pociętej licznymi szczelinami.

Źródło: Orla Joelsen, tvnmeteo.pl
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Tagi:
GrenlandiaArktyka
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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