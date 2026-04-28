Miał być uśpiony przez sto tysięcy lat. Teraz odkryto prawdę

Wulkan Methana
Erupcja wulkanu Sakurajima w Japonii. Nagranie z 12 kwietnia
Źródło: X/toppy_rocket/ENEX
Grecki wulkan Methana, który przez ponad sto tysięcy lat pozostawał nieaktywny, zaskoczył naukowców. Badacze przyjrzeli się historii geologicznej stożka. Chociaż w pewnym okresie nie odnotowano żadnych erupcji, a z krateru nie wydobywały się popioły, głęboko pod ziemią zachodziły intensywne procesy wulkaniczne.

Jedna z teorii dotyczących wulkanów głosi, że jeżeli przez kilka tysięcy lat nie zachodzi w nich aktywność, można je uznać za wygasłe. Najnowsze odkrycia dotyczące stożka Methana, położonego około 60 kilometrów na południowy zachód od Aten, podważają tę hipotezę. Badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół ekspertów zostały opublikowane w czasopiśmie "Science Advances".

Cenne dane w pospolitych minerałach

Naukowcy skupili się w swoich badaniach na cyrkonach, pospolitych minerałach z gromady krzemianów wyspowych. Tworzą się one wewnątrz komór wulkanicznych, kiedy magma stygnie. Jak napisali naukowcy, minerały te działają jak "kapsuły czasu", przechowując informacje o tym, kiedy i w jakich warunkach się tworzyły.

- Cyrkony są jak czarne skrzynki w samolocie. Poddaliśmy analizie ponad tysiąc tych minerałów uformowanych na przestrzeni 700 tysięcy lat i dzięki temu precyzyjnie zrekonstruowaliśmy historię wulkanu - powiedział Olivier Bachmann, profesor wulkanologii na Politechnice Federalnej w Zurychu i autor badania. - Dowiedzieliśmy się, że wulkany mogą "oddychać" pod ziemią przez tysiąclecia, nigdy nie dając o sobie znać na powierzchni ziemi - dodał.

Wulkan Methana
Źródło: AdobeStock

Z badań wynika, że magma była niemal nieprzerwanie produkowana pod wulkanem. W jego historii odnotowano aktywne fazy z erupcjami wulkanicznymi, ale także jeden wyjątkowo długi okres spokoju, trwający ponad sto tysięcy lat. Podczas niego, jak napisali eksperci, nie doszło do żadnej erupcji. Co istotne, był to dokładnie ten okres geologiczny, w którym wzrost cyrkonu w komorach wulkanicznych osiągnął szczyt. "To stanowi wyraźny dowód na intensywną aktywność wulkanu w tym czasie" - napisali eksperci.

Cisza przed burzą

Najważniejszy i najbardziej niepokojący wniosek z tego badania jest jasny: przedłużający się okres ciszy wulkanicznej nie oznacza wygaśnięcia wulkanu. Jak podają naukowcy, może on wręcz sygnalizować narastanie dużego i potencjalnie bardziej niebezpiecznego systemu magmowego. Ma to istotny wpływ na ocenę ryzyka wulkanicznego.

Wulkany, które nie wybuchały od dziesiątek tysięcy lat, są często uznawane za wygasłe i rzadko monitorowane. Methana pokazuje, jak ryzykowne może być to założenie. Wulkan ten może bowiem pozostawać cichy przez tysiąclecia, jednocześnie dyskretnie gromadząc energię na przyszłe erupcje.

- Dla organów nadzorujących zagrożenia związane z wulkanami to są bardzo istotne informacje - zauważył Bachmann.

Źródło: phys.org, science.org

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Wieloryb
Timmy na barce. Trwa akcja ratownicza
Świat
AdobeStock_344203836
Spora zmiana na majówkę. Tam aura dopisze
Nocne przymrozki
Nawet -8 stopni przy gruncie. Alarmy w całym kraju
Polska
Homar chimera
Prawie trafił na talerz. To okaz jeden na pięćdziesiąt milionów
Świat
Ekstremalny upał w Indiach
Uciekają w góry z powodu ekstremalnego upału
Świat
Silny wiatr powalał drzewa w Michigan
Wiatr łamał drzewa jak zapałki. Jedna osoba nie żyje
Świat
Mgła, przymrozek i słońce
"Najbliższe noce będą jeszcze chłodniejsze"
Wiosna rozwija się w szybkim tempie.JPG
Będzie chłodno, miejscami zimno
Mroźna noc
Żółte alarmy na terenie niemal całego kraju
Wieloryb Timmy
Kolejna próba ratowania Timmy'ego. Jest nowy plan
Świat
Przymrozki
Zimna noc w części kraju
AdobeStock_254434982
Martwe leniwce w magazynie. Przeżyły "szok termiczny"
Świat
Świnica widoczna z Kasprowego Wierchu, 27.04.26
Tragedia w Tatrach. Zginął turysta
Polska
Pożary
"Nie pozwolimy, by ludzie znów stracili to, co najcenniejsze"
Świat
Majówka, grill
Ponad 20 stopni w majówkę. Tam aura dopisze
Radioteleskopy obserwatorium ALMA na pustyni Atakama
Są tam największe teleskopy. Już wkrótce mogą mieć problemy
Świat
Zniszczony dom po przejściu tornada w Teksasie
Dwie osoby nie żyją. Wiele rodzin zostało bez dachu nad głową
Świat
Piorun, drzewo
Burze przetoczyły się przez kraj. Nie żyje kilkanaście osób
Świat
Do trzęsienia ziemi doszło w prefekturze Hokkaido na północy Japonii
Japonia. Kolejne trzęsienie w przeciągu kilku dni
Świat
Przymrozek
Mroźny poranek w Polsce. Gdzie było najzimniej
Polska
Pochmurno, rozpogodzenia
Słońce będzie przebijać się przez chmury
Bóbr pływa w Morskim Oku
Po raz pierwszy udało się go nagrać w Tatrach
Polska
Noc, przymrozki
Nocą prawie cała Polska na minusie
Wichury w Polsce
Uszkodzone dachy, powalone drzewa. Ponad dwa tysiące interwencji
Polska
Burza chmury pogoda
Gdzie jest burza? Błyska się i pada
Polska
Trzęsienie ziemi w Norwegii w okolicach Oslo
"Nie sądziłam, że doświadczymy tutaj czegoś takiego"
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co przyniesie majówka
imageTitle
Sypnęło śniegiem. Wasze zdjęcia i nagrania
Polska
Małe zachmurzenie, mało chmur, chmury
Zdradliwe błękitne niebo. "Proszę nie wierzyć temu, co widzicie przez okno"
Silny wiatr, wichury
"Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz"
Polska
