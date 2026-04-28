Ciekawostki Miał być uśpiony przez sto tysięcy lat. Teraz odkryto prawdę Anna Bruszewska |

Jedna z teorii dotyczących wulkanów głosi, że jeżeli przez kilka tysięcy lat nie zachodzi w nich aktywność, można je uznać za wygasłe. Najnowsze odkrycia dotyczące stożka Methana, położonego około 60 kilometrów na południowy zachód od Aten, podważają tę hipotezę. Badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół ekspertów zostały opublikowane w czasopiśmie "Science Advances".

Cenne dane w pospolitych minerałach

Naukowcy skupili się w swoich badaniach na cyrkonach, pospolitych minerałach z gromady krzemianów wyspowych. Tworzą się one wewnątrz komór wulkanicznych, kiedy magma stygnie. Jak napisali naukowcy, minerały te działają jak "kapsuły czasu", przechowując informacje o tym, kiedy i w jakich warunkach się tworzyły.

- Cyrkony są jak czarne skrzynki w samolocie. Poddaliśmy analizie ponad tysiąc tych minerałów uformowanych na przestrzeni 700 tysięcy lat i dzięki temu precyzyjnie zrekonstruowaliśmy historię wulkanu - powiedział Olivier Bachmann, profesor wulkanologii na Politechnice Federalnej w Zurychu i autor badania. - Dowiedzieliśmy się, że wulkany mogą "oddychać" pod ziemią przez tysiąclecia, nigdy nie dając o sobie znać na powierzchni ziemi - dodał.

Z badań wynika, że magma była niemal nieprzerwanie produkowana pod wulkanem. W jego historii odnotowano aktywne fazy z erupcjami wulkanicznymi, ale także jeden wyjątkowo długi okres spokoju, trwający ponad sto tysięcy lat. Podczas niego, jak napisali eksperci, nie doszło do żadnej erupcji. Co istotne, był to dokładnie ten okres geologiczny, w którym wzrost cyrkonu w komorach wulkanicznych osiągnął szczyt. "To stanowi wyraźny dowód na intensywną aktywność wulkanu w tym czasie" - napisali eksperci.

Cisza przed burzą

Najważniejszy i najbardziej niepokojący wniosek z tego badania jest jasny: przedłużający się okres ciszy wulkanicznej nie oznacza wygaśnięcia wulkanu. Jak podają naukowcy, może on wręcz sygnalizować narastanie dużego i potencjalnie bardziej niebezpiecznego systemu magmowego. Ma to istotny wpływ na ocenę ryzyka wulkanicznego.

Wulkany, które nie wybuchały od dziesiątek tysięcy lat, są często uznawane za wygasłe i rzadko monitorowane. Methana pokazuje, jak ryzykowne może być to założenie. Wulkan ten może bowiem pozostawać cichy przez tysiąclecia, jednocześnie dyskretnie gromadząc energię na przyszłe erupcje.

- Dla organów nadzorujących zagrożenia związane z wulkanami to są bardzo istotne informacje - zauważył Bachmann.