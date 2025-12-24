Gdzie jest święty Mikołaj? Śledź z nami jego trasę

Proces święty Mikołaj kontra Gwiazdor Źródło: TVN24

Święty Mikołaj wyruszył z Bieguna Północnego w swoją coroczną podróż. Odwiedzi wszystkie zakątki globu ponieważ chce, aby każdy w tym szczególnym dniu otrzymał wymarzony prezent. Przed nim długa droga.

Trasę lotu Świętego można śledzić dzięki serwisowi internetowemu FlightRadar24. Pokazuje on lokalizację statków powietrznych na mapie świata w czasie rzeczywistym. Co roku portal stara wpisać się w świąteczny klimat i umożliwia towarzyszenie Mikołajowi w jego podróży po całym świecie.

Gdzie jest święty Mikołaj?

Według serwisu sanie świętego Mikołaja - oznaczone jako "R3DN053/SANTA1" - przed godziną 7 były nad Nową Zelandią. Wcześniej Święty przeleciał nad Grenlandią, Finlandią, Szwecją.

Tutaj jest Mikołaj Źródło: FlightRadar24

Reindeer warmed up ✅

Presents loaded on the sleigh ✅

Cruising altitude ✅



🎅 Santa has begun the long journey south to begin his round-the-world delivery of presents.



Kto przynosi prezenty w Polsce, a kto w innych krajach

W zależności od regionu Polski prezenty pod choinką zostawia święty Mikołaj lub na przykład Gwiazdor. W czasie gdy polskie dzieci zaczną szukać podarków, ich rówieśnicy z wielu innych krajów albo będą się już cieszyli z otrzymanych prezentów, albo będą jeszcze na nie czekać.

Na Węgrzech część dzieci dostaje prezenty w Wigilię, inne - 25 grudnia. Podarunki w niektórych rodzinach przynosi Aniołek, a w innych - Jezusek. Dzieciątko rozdaje podarki także w Austrii, Szwajcarii, południowych Niemczech czy Czechach. Dzieci w Rosji i na Białorusi odwiedza Dziadek Mróz, ale prezenty wręcza w sylwestra. Na świąteczne niespodzianki najdłużej czeka się w Hiszpanii. Tam dzieci zostają obdarowane dopiero 6 stycznia, czyli w uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli).

Święty Mikołaj Źródło: PAP

