Nie ma górnej szczęki, ale dostała imię inspirowane hitem muzyki country

Samica aligatora bez górnej szczęki trafiła do schroniska na Florydzie, gdzie otrzymała imię zainspirowane hitem muzyki country. Zwierzę prawdopodobnie zostało ranne w walce z innym osobnikiem lub podczas zderzenia z łodzią.

"Prawdziwy słodziak"

Chociaż w naturze zwierzę miało niewielkie szanse na przetrwanie, udało mu się znaleźć nowy dom. Aligator został w połowie września schwytany przez profesjonalistów i przetransportowany do parku Gatorland, do którego trafiają inne aligatory. Tam samica otrzymała imię Jawlene, nawiązujące do kultowej piosenki country "Jolene", nagranej przez Dolly Parton. Słowo "jaw" oznacza po angielsku szczękę.