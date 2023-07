Upały w weekend. Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Upał zawita do Polski w weekend, a wraz z nim przeważnie słoneczna, pogodna aura. Dla wielu z nas taka aura to zachęta do wypoczynku na świeżym powietrzu, jednak my namawiamy was do pozostania w domach w godzinach, w których słońce króluje na niebie.

W sobotę nad Polskę nadciągnie fala upałów. Do naszego kraju napływać będzie suche i gorące, zwrotnikowe powietrze. Najbardziej upalnie zapowiada się pierwszy dzień dzień weekendu. W prawie całym kraju w sobotę prognozowana jest słoneczna pogoda, zachęcająca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Warto jednak pamiętać, że tak wysoka temperatura może mieć poważny wpływ na nasze zdrowie.

Upały w weekend nawet do 36 stopni i tropikalne noce

Temperatura maksymalna wyniesie w sobotę od 27-28 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 31-32 st. C w centrum kraju, do 35-36 st. C na zachodzie. Będzie panować słoneczna aura, przejściowo umiarkowane zachmurzenie pojawi się jedynie w północno-zachodniej części kraju. Wiatr powieje słabo, chwilami umiarkowanie, z kierunków południowych.

W niedzielę najgorętsze okażą się zachodnie regiony, gdzie termometry wskażą 33-34 st. C. Minimalnie na termometrach będzie 27 st. C i taką wartość zobaczą osoby przebywające na Pomorzu Zachodnim. Pogoda zacznie się zmieniać. Słonecznie będzie nadal na południu i południowym wschodzie kraju. Na zachodzie i północy, a później także na północnym wschodzie i w centrum kraju, zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W pasie od Podlasia po Dolny Śląsk lokalnie wystąpią gwałtowne burze z ulewami, podczas których spadnie do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, możliwy jest też grad, a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Powieje na ogół z kierunków południowych.

W nocy z piątku na sobotę będzie panować umiarkowana temperatura, na zachodzie wynosząca poniżej 20 st. C, a na wschodzie poniżej 15 st. C. Jednak w noc z soboty na niedzielę w zachodniej połowie Polski okaże się tropikalna. W nocy z niedzieli na poniedziałek nieznośnie będzie na wschodzie i częściowo w centrum. Temperatura nie spadnie poniżej 20 st. C.

Nawodnienie i cień

Jak ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wraz ze wzrostem temperatury znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego. Jego objawy to zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała oraz przyspieszony oddech i bicie serca.

Upał wpływa również na układ nerwowy człowieka. Wysokie temperatury mogą powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpłynąć na poziom koncentracji i efektywność pracy - warto pamiętać o tym podczas prowadzenia pojazdów.

Jeśli w upalne dni zauważymy u siebie lub innych osób powyższe objawy, należy zadzwonić pod numer alarmowy 112. Jeśli to możliwe, warto przenieść się w chłodne miejsce, jak również napić się chłodnej, ale nie lodowatej wody.

Upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysoka temperatura także u nich może prowadzić do przegrzania organizmu.

Upałowe ABC

W upalne dni powinniśmy przede wszystkim zadbać o nawodnienie - pić dużo wody, najlepiej niegazowanej. Warto jeść lekkostrawne, odżywcze posiłki, które nie obciążą zmęczonego upałem organizmu. Bezwarunkowo powinniśmy natomiast unikać alkoholu, który sprzyja odwadnianiu organizmu.

W domach możemy zamknąć okna i żaluzje, by ograniczyć napływ gorącego powietrza do pomieszczeń, szczególnie po stronie nasłonecznionej. Okna lepiej otworzyć nocą, kiedy temperatura jest niższa. Na zewnątrz powinniśmy natomiast ograniczyć opalanie i unikać forsownego wysiłku fizycznego w najgorętszej porze dnia.

Będąc nad wodą pamiętajmy, że nie wolno wchodzić do niej bezpośrednio po opalaniu. Zanim zaczniemy pływać, powinniśmy opłukać ciało wodą i dopiero wtedy powoli się w niej zanurzyć.

Uwaga na słońce

Oprócz wysokiej temperatury, sobota - i częściowo niedziela - mają przynieść ze sobą przeważnie słoneczną aurę. Oznacza to, że w ciągu dnia będziemy narażeni na wysokie dawki promieniowania ultrafioletowego (UV). Indeks UV to międzynarodowy standard służący do określania pomiaru promieniowania UV, które emituje słońce danego dnia w określonym miejscu.

Według prognozy na sobotę, przy uwzględnieniu zachmurzenia w prawie całej Polsce indeks UV wyniesie 7 - jest to wartość wysoka, stwarzająca zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. W pasie gór i pogórza słońce będzie jeszcze mocniej paliło, a wartość indeksu UV wyniesie 8, czyli zagrożenie będzie bardzo wysokie. W Tatrach spodziewana jest nawet wartość 9.

Prognoza indeksu UV na sobotę 15.07.2023 z zastosowaniem prognozy zachmurzenia biometeo.imgw.pl

Jeśli w sobotę planujemy pobyt na świeżym powietrzu, nie możemy zapomnieć o kremach z filtrem (przynajmniej SPF 15), nakryciach głowy i okularach przeciwsłonecznych. Warto założyć jasne, przewiewne ubrania. Możemy także ograniczyć czas przebywania na słońcu w godzinach 11-16 - wtedy, kiedy do ziemi dociera najwięcej promieni UV.

Jak prawidłowo korzystać z kremu z filtrem? Przede wszystkim powinniśmy nanosić go na skórę jeszcze przed wyjściem na słońce. Należy zastosować odpowiednią ilość kosmetyku - około 6 łyżeczek na ciało dorosłego człowieka. Efektywność ochrony spada z czasem, dlatego warto regularnie ponawiać aplikację, jak również nakładać krem gdy się spocimy, po pływaniu lub wytarciu skóry ręcznikiem.

Źródło: RCB, IMGW, tvnmeteo.pl