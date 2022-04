Myślano, że wyginęły. Teraz znaleziono je w "mitycznym" miejscu po blisko 40 latach

Naukowcy sądzili, że endemiczny kwiat Gasteranthus extinctus, należący do rodziny ostrojowatych, zniknął z powierzchni Ziemi na skutek wylesiana. Ostatni raz widziano go prawie 40 lat temu. Niedawno biolodzy zauważali ten gatunek u podnóża Andów w Ekwadorze.

Wylesianie w Ekwadorze

Intensywne wylesianie w zachodnim Ekwadorze, które miało miejsce pod koniec XX wieku, doprowadziło do wyginięcia wielu gatunków roślin, w tym Gasteranthus extinctus . Mimo doniesień, że ponad 97 procent lasów zostało zniszczonych lub przekształconych w pola uprawne, naukowcy zdecydowali się zbadać region Centinela. Biolodzy rozpoczęli badania, zaczynając od przeglądania zdjęć satelitarnych w celu zidentyfikowania nienaruszonych pierwotnych lasów deszczowych.

- Centinela to mityczne miejsce dla botaników tropikalnych - powiedział Nigel Pitman, jeden z badaczy stojących za odkryciem. - Nikt tu nie wrócił i nie sprawdził, czy las zniknął, i czy te rośliny wyginęły - dodał. - Weszliśmy do Centineli myśląc, że złamie nam to serce, a zamiast tego zakochaliśmy się - opowiadał.