Co z tą zimą? Świstak Phil przepowiedział pogodę

Dzień Świstaka 2026 w Pensylwanii Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

2 lutego w miasteczku Punxsutawney w Pensylwanii przypada Dzień Świstaka. Wydarzenie jak co roku zgromadziło dziesiątki tysięcy osób w pobliżu norki świszcza, czyli świstaka amerykańskiego (Marmota monax), o imieniu Phil. Według tradycji jeśli zobaczy swój cień, oznacza to sześć kolejnych tygodni zimowej pogody, a jeśli nie - wczesną wiosnę.

Zazwyczaj przewiduje zimę

W poniedziałek mistrzowie ceremonii z Punxsutawney Groundhog Club poszli do nory Phila i obudzili zwierzę. Jak podali, Phil zobaczył swój cień, co oznacza, że zimowa aura nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Jak pokazują statystyki, sympatyczny gryzoń znacznie częściej zapowiada dłuższą zimę niż szybsze nadejście wiosny. Ponadto świstak miał rację tylko w mniej niż jednej trzeciej przypadków od 2005 r.

To największa z uroczystości organizowanych w ramach Dnia Świstaka, formalnie obchodzonego 2 lutego od 1887 r. Wywodzi się ona z przesądów grupy niemieckich imigrantów osiadłych w środkowej Pensylwanii. Uroczystości w Punxsutawney zyskały na popularności od czasu premiery filmu "Dzień świstaka" z 1993 r. z Billem Murrayem w roli głównej.