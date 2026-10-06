Ciekawostki Duży niedźwiedź wszedł do restauracji. "Nie spieszył się z wyjściem" Matylda Dziechcińska |

Niedźwiedź był nietypowym gościem restauracji Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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"Ten OGROMNY niedźwiedź odwiedził nas dziś wieczorem w Jubilee i wcale nie spieszył z wyjściem" - napisała w piątek restauracja. Zwierzę nie wyrządziło żadnych szkód w lokalu. Kamery sfilmowały, jak obwąchiwało parę miejsc, a potem wyszło i zaczęło grzebać w śmietniku.

Naleśniki na cześć niedźwiedzia

Wizyta niedźwiedzia odbiła się szerokim echem w sieci i przyciągnęła uwagę nie tylko stałych klientów, lecz także ludzi spoza Pensylwanii. Aby upamiętnić wizytę zwierzęcia, restauracja stworzyła nową tymczasową pozycję w menu. To naleśniki o kształcie niedźwiedziego pyska.

Niedźwiedzie często goszczą w miastach

W październiku niedźwiedzie szykują się do zimowej hibernacji, dlatego szukają jedzenia. Choć powinno dziać się to przede wszystkim w lesie, zwierzęta wędrują do miast, bo łatwo tam o pokarm. W Pensylwanii spotkania ludzi i niedźwiedzi nie należą do rzadkości - tamtejsza populacja niedźwiedzi czarnych liczy 18-20 tysięcy osobników.

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