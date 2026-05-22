Ciekawostki

Dostali wezwanie o szperaczu w śmietniku, na miejscu zastali to


Szop
Szop potrzebował pomocy strażaków
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved/North Little Rock Fire Department
Źródło zdj. gł.: North Little Rock Fire Department
Strażacy w jednym z miast w amerykańskim stanie Arkansas brali udział w dość nietypowej akcji. W otworze na dole śmietnika utknął szop.

W czwartek o poranku straż pożarna z miasta North Little Rock w amerykańskim stanie Arkansas otrzymała zgłoszenie dotyczące szperacza w śmietniku. Jak się okazało, był to szop pracz. Jego głowa utknęła w otworze na dole śmietnika. Zwierzę nie było w stanie same uwolnić się z pułapki.

"Kolejna udana akcja ratunkowa"

Cała akcja została opisana w mediach społecznościowych. Na miejsce wezwano też służbę do spraw zwierząt. Jej pracownicy podali szopowi środek usypiający, co pozwoliło strażakom w bezpieczny sposób przeciąć i rozszerzyć metalową część śmietnika. Dzięki temu zwierzę udało się uwolnić.

Szop pracz, któremu nadano imię Rocket, był w dobrym stanie i został zabrany przez służby. Zwierzę ma znaleźć nowy dom w miejskim parku Burns Park.

"Kolejna udana akcja ratunkowa (...), choć tym razem bohater był nieco bardziej puszysty niż zwykle" - skomentowali strażacy w poście na Facebooku.

Źródło: KATV, North Little Rock Fire Department
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
