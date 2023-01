Dlaczego jedzenie czekolady jest tak przyjemne? Naukowcy rozwikłali zagadkę

Naukowcy z Uniwersytetu w Leeds postanowili odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jedzenie czekolady jest tak przyjemne. Rozszyfrowali więc proces fizyczny, który zachodzi od pierwszych chwil rozpuszczania się czekolady w naszych ustach, kiedy powstaje gładka emulsja. W ten sposób mają nadzieję zrewolucjonizować rynek, by produkty te oferowały nie tylko wyjątkowe doznania smakowe, ale były też zdrowsze dla naszego organizmu.

Jak piszą badacze na łamach czasopisma "ACS Applied Materials and Interface", sposób rozpuszczania czekolady w naszych ustach może zależeć od kilku czynników. Po pierwsze - istotna jest jej konsystencja. Drugim ważnym elementem jest skład czekolady. W końcu, kluczowe są także składniki naszej śliny. Wzajemne połączenie wszystkich tych czynników, może dawać bardzo różne wyniki naszego odczuwania.

Najpierw tłuszcz

- Nauka o emulgacji (łączenia dwóch niemieszalnych substancji - red.) daje wgląd w to, jak żywność faktycznie zachowuje się w ustach. Taka wiedza może być wykorzystana do zaprojektowania żywności o lepszym smaku, teksturze lub korzyściach zdrowotnych - powiedziała jedna z głównych autorek pracy, Anwesha Sarkar. - Niezależnie od tego, czy czekolada ma 5 czy 50 procent tłuszczu, wciąż będzie tworzyć kropelki w ustach. Jednak to lokalizacja tłuszczu w składzie czekolady ma znaczenie na każdym etapie emulgowania. W przeszłości takie procesy były badane rzadko - dodała.