Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Dlaczego ich nosy są czerwone? Naukowcy znaleźli odpowiedź

AdobeStock_265390397
Co łączy flamingi w Albanii i renifery w Norwegii? Niebawem mogą zniknąć na zawsze
Źródło: Paweł Abramowicz/Fakty TVN
Czerwony nos Rudolfa to nie tylko element świątecznej tradycji. Naukowcy od lat próbują wyjaśnić, dlaczego renifery wyróżniają się intensywnie czerwoną barwą nozdrzy. Okazuje się, że ma ona kluczowe znaczenie dla ich przetrwania w arktycznym klimacie.

Czerwony nos Rudolfa, najsłynniejszego renifera świata, na dobre wpisał się w świąteczną tradycję. Badacze próbują ustalić, dlaczego taki właśnie kolor mają nosy reniferów.

Za kolor odpowiada fizjologia zwierząt

- Jedno jest pewne: to nie efekt zjedzenia zbyt dużej ilości sfermentowanych jabłek czy owoców maliny moroszki, a nawet nie kwestia popijania świątecznego grzańca. Naukowcy nie pozostają zgodni w diagnozach, a nawet prowadzą ze sobą intensywne spory - powiedział profesor Piotr Tryjanowski, zoolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Renifery (Rangifer tarandus) od wieków zamieszkują arktyczne regiony Alaski, Kanady, Grenlandii, Skandynawii i Rosji. To właśnie tam klimat stawia przed nimi surowe wyzwania. Co ciekawe - im zimniej, tym barwa nozdrzy staje się intensywniejsza. Jak się okazuje, nosy tych zwierząt nie nabierają intensywnie czerwonej barwy przez przypadek - odpowiada za to ich wyjątkowa fizjologia. Jak wskazują naukowcy, renifery mają średnio o 25 procent więcej naczyń krwionośnych w nosie niż ludzie. To właśnie intensywne ukrwienie nadaje ich nozdrzom charakterystyczny, czerwony odcień.

Renifer (Rangifer tarandus)
Renifer (Rangifer tarandus)
Źródło: stock.adobe.com

Bez czerwonego nosa Rudolfa święty Mikołaj miałby kłopot

- Kolejne eksperymenty pokazały, że nos Rudolfa jest rozgrzany do czerwoności z wysiłku; ukrwienie pozwala na regulację temperatury ciała, zabezpiecza nos przed odmrożeniem, a mózgowi renifera zapewnia dodatkowe chłodzenie. Ponadto czerwony, rozgrzany nos umożliwia poszukiwanie jedzenia wśród pokrywy śnieżnej, a nawet ocenić, co jest jadalne, a co nie - wskazał prof. Tryjanowski.

Renifer uciekł ze świątecznego wydarzenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Renifer uciekł ze świątecznego wydarzenia

Świat

Uczeni zwrócili uwagę także na inną ciekawostkę: barwa nosa Rudolfa jest zaskakująco podobna do jaskrawoczerwonych jagód ostrokrzewu. - Choć nie ma dowodów, by zjadały je renifery, ani nawet do czego miałoby to porównanie służyć, to siła skojarzenia była na tyle sugestywna, iż pomysłowi fizycy zmierzyli długość fali światła emitowanego przez czerwone jagody i nos Rudolfa. Werdykt był następujący: czerwony kolor nosa jest najbardziej skutecznym sposobem oświetlania drogi we mgle, gdy część widma UV staje się praktycznie niewidoczna - powiadał prof. Tryjanowski.

W ten sposób nauka potwierdziła to, co dzieci wiedziały od dawna: bez Rudolfa i jego czerwonego nosa Święty Mikołaj nie miałby jak odnaleźć drogi do domów na całym świecie.

Stado reniferów
Stado reniferów
Źródło: Shutterstock

Autorka/Autor: jzb

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
zwierzęta
Czytaj także:
Trzęsienie ziemi
W stolicy zatrzęsły się budynki
Świat
mikolaj prezenty sanie AdobeStock_126385481
Gdzie jest święty Mikołaj? Śledź z nami jego trasę
Ciekawostki
Silny mróz
Za nami lodowata noc. Gdzie było najzimniej?
Prognoza
Nocne niebo (zdjęcie poglądowe)
"Pierwsza gwiazdka" zalśni na niebie. Kiedy jej wypatrywać?
Ciekawostki
Miejscami zrobi się mroźnie
W Wigilię ściśnie mróz i lokalnie poprószy śnieg
Prognoza
Opady marznące, oblodzenie
Marznące opady. Kiedy zrobi się ślisko?
Polska
Powodzie na południu Francji
Powodzie tuż przed świętami. Wydano czerwony alert
Świat
Smog
Miasto skąpane w smogu. "Nie wychodziłam z domu od tygodnia"
Smog
Mróz, noc
Takiej nocy w pogodzie nie było dawno
Prognoza
Rakieta
"Jesteśmy głęboko zasmuceni". Kosmiczna kraksa tuż po starcie
Świat
Zapadlisko, Turcja
Setki ogromnych dziur w ziemi. "Czy się martwimy? Oczywiście"
Świat
Mróz, zimno
W święta chwyci tęgi mróz. Ile stopni będzie
Prognoza
Pada śnieg, Gołdap (Warmińsko-Mazurskie)
Są takie miejsca w Polsce, gdzie zrobiło się biało
Polska
Zimowe warunki w Arabii Saudyjskiej
W Arabii Saudyjskiej spadł...śnieg
Świat
Nad Kalifornię nadciągają potężne ulewy
W święta w Kalifornii może dojść do katastrofalnej powodzi
Świat
Żyrafa
Świąteczny koncert w zoo. Wśród słuchaczy żyrafy i waran z Komodo
Świat
Śnieg, marznące opady
Wtorek jednym da przejaśnienia i rozpogodzenia, a innym - opady
Prognoza
Uwaga na gołoledź
Trudna noc na drogach. IMGW ostrzega
Prognoza
Ośmiornica zwyczajna
Tak dużo ośmiornic nie było tu od dekad. To wcale nie jest dobry znak
Świat
noc, słaby śnieg
Nocą w części kraju spadnie mokry śnieg
Prognoza
Anoplognathus viridiaeneus, znany w Australii jako King Christmas beetle
Tu ze świętami Bożego Narodzenia kojarzą się świnie i chrząszcze
Ciekawostki
Lej krasowy we wschodniej Anglii pochłonął dwie łodzie
Ziemia zapadła się i pochłonęła dwie łodzie
Świat
25 min
pc
Polka częścią misji księżycowej. "W NASA będzie zatrudniony cały zespół, żeby śledzić kupę"
Kijek w kosmosie
Mróz, zima, zimno, śnieg
Blokada Rexa urządzi nam Boże Narodzenie. Możliwy dwucyfrowy mróz
Prognoza
Silne opady doprowadziły do wysokiego poziomu rzeki Tarn
300 litrów na metr kwadratowy w dwa dni. "Widok był porażający"
Świat
Pościg za kozłem w Wielkiej Brytanii
Gonił kobietę, wyjadał pomarańcze. Policjanci ruszyli w pościg
Świat
Zimowa aura w Hiszpanii
Śnieg dotarł do Hiszpanii. Jeszcze go dosypie
Świat
Świąteczne ilumanacje
Jak świąteczne iluminacje wpływają na środowisko? To powinieneś wiedzieć
Nauka
Przesilenie zimowe w Stonehenge 2025
Tysiące osób świętowało przesilenie zimowe. "To niesamowite"
Świat
Zalane ulice w Redding
Ulice zamieniły się w potoki. Kolejna powódź może przyjść na święta
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom