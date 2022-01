Wybrano najzdrowszą dietę na 2022 rok

Dieta śródziemnomorska to najzdrowsza dieta na rok 2022 - wynika z corocznego rankingu diet przygotowywanego przez redakcję amerykańskiego magazynu "U.S. News & World Report". Na kolejnych miejscach znalazły się dieta DASH oraz fleksitariańska.

Amerykański magazyn informacyjny "U.S. News & World Report" to miesięcznik, który publikuje wiadomości, porady i analizy. Znany jest także z cyklu rankingów dotyczących różnych aspektów życia. Eksperci wyróżniają między innymi najlepsze uczelnie, szpitale, samochody czy stany. Oprócz tego porównują poszczególne diety.

I tak już piąty raz z rzędu w rankingu najlepszych diet wygrywa dieta śródziemnomorska. Tuż za nią znalazły się dieta DASH oraz dieta fleksitariańska, czyli tak zwany elastyczny wegetarianizm. Ranking, przygotowany przez czołowych ekspertów z zakresu żywienia, kontroli wagi, chorób cywilizacyjnych, diabetologii czy kardiologii, opublikowany został we wtorek.

Jak tłumaczą eksperci, wszystkie trzy diety ograniczają lub wykluczają spożywanie żywności przetworzonej. Kładą nacisk na to, aby głównym posiłkiem były owoce, warzywa, soczewica, fasola, pokarmy z ziarna z pełnego przemiału, orzechy czy nasiona.

- Warto zauważyć, że te trzy najlepsze diety - śródziemnomorska, DASH i fleksitariańska - wszystkie razem oferują różnorodność, elastyczność i niewiele, jeśli w ogóle, zasad - przekazała Gretel Schueller, redaktorka zarządzająca działem zdrowia w U.S. News & World Report, który co roku publikuje ranking najlepszych diet, a także autorka bloga dotyczącego zdrowego trybu życia. - Wszystkie diety, które wygrały, dostarczają odpowiedniej ilości kalorii, skupiają się na warzywach, owocach i produktach z pełnego ziarna, skromnej ilości chudego białka, nabiału i okazjonalnych smakołykach - dodała Schueller.

Tak, byśmy mogli się cieszyć jedzeniem

Jak wybrano najlepsze diety? Panel składający się 27 ekspertów zbadał 40 diet, sprawdzając, czy łatwo jest danej diety przestrzegać, jak prawdopodobna jest utrata wagi, jak stosowana dieta zapobiega chorobom układu krążenia lub cukrzycy oraz to, czy zapewnia kompletność odżywczą.

- Ogólnie rzecz biorąc, najlepsze diety opierają się na tym, co można jeść, a nie na tym, czego jeść nie można. I właśnie teraz - w tych stresujących czasach pandemii - jest to szczególnie pomocne dla ludzi - powiedziała Schueller. - Chcemy jedzenia, którym możemy się cieszyć, które utrzyma nasze zdrowie, a może nawet wzmocni naszą odporność. Diety znajdujące się w czołówce to właśnie oferują - podsumowała.