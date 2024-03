Czy wieczną młodość będziemy zawdzięczać niesporczakom?

Niesporczaki, maleńkie bezkręgowce, słyną z tego, że potrafią przetrwać w ekstremalnych warunkach. Międzynarodowy zespół badaczy odkrył, że białka tych stworzeń mogą spowalniać procesy zachodzące w ludzkich komórkach.

Niesporczaki, nazywane również niedźwiedziami wodnymi (ze względu na to, że poruszają się jak niedźwiedzie i preferują wilgotne środowiska), są bardzo małymi bezkręgowcami. Ich drobne, walcowate ciałka mają długość od 0,01 do 1,2 milimetra. W ich budowie można wyróżnić słabo wyodrębnioną głowę oraz króciutkie odnóża zakończone pazurkami.

Te niepozorne stworzenia potrafią przeżyć w ekstremalnych warunkach. Niesporczakom niestraszny jest ani 200-stopniowy mróz, ani gorąco dochodzące do 149 stopni Celsjusza. Badania z 2008 roku wykazały, że niesporczaki są w stanie przeżyć nawet na niskiej orbicie okołoziemskiej (rozciąga się ona na wysokości 200-2000 kilometrów nad Błękitną Planetą), gdzie potrafią poradzić sobie z próżnią i promieniowaniem kosmicznym.

Na łamach czasopisma "Protein Science" opublikowane zostały wyniki badania, które pokazuje, że białka niesporczaków spowalniają metabolizm zachodzący w ludzkich komórkach.

Jak podkreśliła kierująca badaniem Silvia Sanchez-Martinez z University of Wyoming, niesporczaki potrafią przetrwać w ekstremalnych warunkach, ponieważ wchodzą w stan biostazy. Wykorzystują do tego procesu białka, które tworzą wewnątrz komórek żele spowalniające procesy życiowe. Biostaza to stan, w którym w organizmie zatrzymują się wszelkie reakcje chemiczne.

- Zadziwiające jest to, że kiedy wprowadzamy te białka do ludzkich komórek, spowalniają one ich metabolizm, tak jak dzieje się to u niesporczaków - powiedziała Sanchez-Martinez. - Co więcej, kiedy ludzkie komórki z białkami niesporczaków wprowadzimy w stan biostazy, stają się one bardziej odporne na stres - dodała.

Badania pokazały, że cały proces jest odwracalny.

- Kiedy stres zostaje złagodzony, żele niesporczaków rozpuszczają się, a ludzkie komórki powracają do normalnego metabolizmu - tłumaczył profesor Thomas Boothby, współautor badania. Dodał, że to odkrycie może być kluczem do zahamowania procesu starzenia w naszym organizmie. Może też pomóc w stworzeniu nowych metod leczenia różnych chorób.

