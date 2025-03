Czy w równonoc łatwiej ustawić surowe jajko pionowo?

Tuż po godzinie 10 w czwartek, wraz z momentem równonocy wiosennej, na półkuli północnej rozpoczęła się astronomiczna wiosna . Tego dnia słońce wzeszło idealnie na wschodzie i zajdzie dokładnie na zachodzie. Jednocześnie w południowych regionach naszego globu był to początek astronomicznej jesieni.

Pływy morskie są najsilniejsze w równonoc

Pływy morskie kształtowane są przez oddziaływania grawitacyjne między Ziemią i jej oceanami, Księżycem i Słońcem. Są one szczególnie silne, gdy wszystkie trzy ciała znajdą się w jednej linii, na przykład w okolicach nowiu lub pełni Księżyca. Grawitacja powoduje wtedy "uniesienie" się mas wody, w zależności od miejsca na Ziemi, generując wysokie przypływy i odpływy.

W momencie równonocy dochodzi do tego jeszcze jeden czynnik - Ziemia zwrócona jest do Słońca idealnie linią równika, wzdłuż której jest naturalnie wybrzuszona. Przy takim ustawieniu nawet zwykłe przypływy i odpływy są nieco silniejsze niż zwykle. W przypadku, gdy równonoc zbiegnie się z pełnią lub nowiem, zaowocuje to powstaniem szczególnie imponujących pływów.