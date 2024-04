Czy ptasia grypa zabiła setki pingwinów na Antarktydzie?

Wirus ptasiej grypy, który w 2022 roku pojawił się w Ameryce Południowej, szybko dotarł na Antarktydę. W lutym bieżącego roku potwierdzono pierwsze przypadki śmiertelne wśród innych ptaków - wydrzyków wielkich. - To może mieć ogromny wpływ na dziką przyrodę, na którą już teraz oddziałują inne czynniki, takie jak klimat czy obciążenie środowiskowe - powiedziała agencji Reuters Meagan Dewar, biolożka z Uniwersytetu Federacji. Dewar dodała, że martwe pingwiny białookie, zwane też pingwinami Adeli (Pygoscelis adeliae), zostały znalezione zamarznięte i pokryte śniegiem na wyspie Heroina. Według rządowej organizacji naukowej British Antarctic Survey (BAS), co roku na Antarktydzie rozmnaża się około 20 milionów par pingwinów. Wśród nich pingwiny cesarskie (Aptenodytes forsteri), które w opinii naukowców mogą wyginąć do końca XXI wieku. Ma się do tego przyczynić między innymi znikanie pokrywy lodowej, które jest efektem postępujących zmian klimatu. Szacuje się, że topniejący lód doprowadził do utonięcia tysięcy piskląt pingwinów cesarskich w 2022 r. Pojawienie się wirusa ptasiej grypy może stać się dodatkowym śmiertelnym zagrożeniem dla tego gatunku.