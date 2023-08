Ssak z Afryki zaobserwowany w Czechach. "Jego przybycie było do przewidzenia"

Czescy naukowcy zobserwowali nad Wełtawą wywodzący się z Afryki gatunek ssaka. To zębiełek myszaty, do tej pory nie występujący w tej części Europy. Zdaniem badaczy cytowanych przez media, na rozprzestrzenianie się tego gatunku na naszym kontynencie wpływ mogą mieć zmiany klimatyczne.

Jak podaje portal czeskiej telewizji publicznej ČT24, odkrycia 14 osobników dokonali naukowcy z Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Nie ustalili, kiedy dokładnie gatunek pojawił się na terenie kraju, ale szacują, że nastąpiło to w ciągu "ostatnich kilku lat". - Ostatnio pojawiły się doniesienia, że dzięki ludziom zębiełek dotarł na przykład do Szwajcarii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Ruch w kierunku północnym był zauważalny, a jego przybycie tutaj było do przewidzenia - oceniła Joëlle Goüy de Bellocq, naukowczyni z zespołu, który dokonał odkrycia.