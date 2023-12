Chmury jak latające spodki nad Tatrami. "Ten widok zostanie ze mną na zawsze"

Widoczne na fotografiach obłoki, przypominające czasem latające spodki, to chmury soczewkowate - altocumulus lenticularis. Powstają one podczas występowania zjawisk fenowych. Należy do nich między innymi halny, czyli ciepły i suchy wiatr wiejący z gór w kierunku dolin. Te nieruchome chmury układają się równolegle do linii gór, a pod kątem prostym do kierunku wiatru.