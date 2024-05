Cezary Pazura krąży między Marsem a Jowiszem

Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) zatwierdziła nazwę "Pazura" dla planetoidy (669588) 2013 AS24. Ciało niebieskie odkryli dwaj Polacy: Michał Kusiak i Michał Żołnowski. Jest to uhonorowanie polskiego aktora.

Planetoida, która wcześniej znana była jako 2013 AS24, teraz uzyskała miano (669588) "Pazura". Ciało niebieskie otrzymało taką nazwę na cześć Cezarego Pazury, słynnego polskiego aktora. Planetoidę, która krąży pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza, odkryli 4 stycznia 2013 roku dwaj Polacy: Michał Kusiak i Michał Żołnowski, prowadząc obserwacje w Obserwatorium Rantiga w Tincanie we Włoszech. Kusiak i Żołnowski mają na koncie odkrycia wielu planetoid i wprowadzili w ten sposób na niebo w ostatnich latach sporo polskich nazw.

Nazywanie obiektów astronomicznych

Jedną z reguł nazywania obiektów astronomicznych, zatwierdzonych przez Międzynarodową Unię Astronomiczną, jest prawo odkrywców planetoid do zaproponowania nazwy. Taka możliwość pojawia się, gdy orbita planetoidy jest już dobrze poznana. Wtedy ciało otrzymuje kolejny numer na liście planetoid i może otrzymać nazwę słowną. Przedstawione przez odkrywców propozycje są weryfikowane przez specjalną komisję Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU). Muszą być zgodne z wytycznymi i kryteriami nazewnictwa. Gdy komisja zaakceptuje propozycję, staje się ona oficjalną nazwą obiektu. Nazwy te są potem publikowane w biuletynie wraz z krótkim wyjaśnieniem, do czego odnosi się nazwa. Wśród nazw planetoid jest obecnie około stu związanych z Polską.

Cezary Pazura urodził się 13 czerwca 1962 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Jest aktorem filmowym i teatralnym i artystą kabaretowym. Próbował też sił jako reżyser, prezenter telewizyjny, a także jako youtuber. Należy do najpopularniejszych polskich aktorów lat 90. W dorobku ma role w około 80 filmach fabularnych i około 30 serialach, dubbing dla około 40 filmów i seriali oraz kilku gier komputerowych. Zdobywał nagrody filmowe, między innymi Złotą Kaczkę (2004), Złote Lwy (1991, 1995). W tym samym biuletynie, w którym opublikowano nazwę (669588) Pazura, znajdziemy też dwie inne planetoidy związane z naszym krajem: (319636) Dziewulski oraz (191775) Poczobut. Są to nawiązania do polskich astronomów: Władysława Dziewulskiego (1878–1962) i Marcina Poczobutta-Odlanickiego (1728-1810). W przypadku tych obiektów odkrywcami byli Litwini.