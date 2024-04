Zaćmienie zakończy się o o godz. 21.35 czasu polskiego nad północną częścią Oceanu Atlantyckiego. To - jak zwraca uwagę autor bloga "Z głową w gwiazdach" Karol Wójcicki - "pozwoli zaobserwować jego częściową formę na przykład na Islandii". Dodaje, że "mieszkańcy Irlandii i części Hiszpanii będą mogli zobaczyć bardzo płytkie zaćmienie częściowe tuż przed zachodem Słońca. To jednak będzie już sport ekstremalny".

Jak powstaje zaćmienie Słońca

Stan wyjątkowy, dodatkowe pociągi i przygotowania w szkołach

W związku ze zbliżającym się zaćmieniem w centralnej i wschodniej Kanadzie trwają przygotowania do tłumnego przyjazdu turystów. Szacuje się, że do miasta Niagara Falls na południu prowincji Ontario, które zostało uznane przez magazyn "National Geographic" za jedną z najlepszych lokalizacji do oglądania tego zjawiska, przybędzie około miliona ludzi. Ostatni raz w Ontario całkowite zaćmienie Słońca było widoczne w 1979 roku.

Koleje GO Transit zwiększyły liczbę planowanych pociągów do Niagara Falls, odjeżdżających z Union Station, ważnej stacji przesiadkowej w śródmieściu Toronto oraz liczbę powrotnych pociągów. Wszystkie składy w poniedziałek zostaną wydłużone do 12 piętrowych wagonów. W Montrealu, gdzie całkowite zaćmienie potrwa prawie półtorej minuty, Uniwersytet McGill zaplanował na kampusie spotkanie dla zainteresowanych zaćmieniem. Gościom wydarzenia zostanie rozdanych 20 tysięcy specjalnych ochronnych okularów do obserwacji zjawiska.