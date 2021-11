Całkowite zaćmienie Słońca. Gdzie będzie widoczne, czy zobaczymy je z Polski

4 grudnia dojdzie do całkowitego zaćmienia Słońca. Będzie to ostatnie zaćmienie Słońca w 2021 roku. Gdzie uda się zobaczyć to spektakularne zjawisko? Tym razem będą mieli okazję zaobserwować je bardzo nieliczni mieszkańcy naszej planety.

Zaćmienie Słońca to zjawisko, które następuje, gdy nasz naturalny satelita ustawia się pomiędzy Słońcem a Ziemią, przysłaniając światło słoneczne. Wyróżnia się całkowite zaćmienie Słońca, częściowe zaćmienie Słońca oraz obrączkowe zaćmienie Słońca. 4 grudnia będziemy mieli do czynienia z tym pierwszym, całkowitym.

Całkowite zaćmienie Słońca. Jak powstaje

Zaćmienie Słońca 4 grudnia 2021

Zaćmienie Słońca w Polsce. Kiedy będzie widoczne

Zaćmienie Słońca. Jak oglądać

W trakcie oglądania zaćmienia Słońca należy pamiętać o tym, aby nie patrzeć na nie bezpośrednio, grozi to bowiem trwałym uszkodzeniem wzroku. Najlepszymi narzędziami do obserwacji są specjalne okulary lub filtry słoneczne dla instrumentów optycznych. Co ważne, nie należy oglądać zaćmienia przez płytę CD, przydymione szkło czy kliszę rentgenowską. Nie stanowią one wystarczającej ochrony dla oczu.