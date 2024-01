Woda w rzece zmieniła się w gęstą, białą pianę

Kwas sulfonowy wyciekł do rzeki Rio Seco w mieście Joinville w południowej Brazylii. Woda zmieniła się w białą, gęstą pianę. W regionie ogłoszono stan wyjątkowy.

Kwas sulfonowy to substancja, która jest używana do produkcji detergentów i domowych środków czystości. Jest drażniąca dla oczu i skóry. Jak pisze BBC, ciecz dostała się w poniedziałek do brazylijskiej rzeki Rio Seco w mieście Joinville podczas wypadku ciężarówki. Władze wprowadziły w tym regionie stan wyjątkowy.