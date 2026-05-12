Ciekawostki Białe noce występują też w Polsce. Niektórzy już się nimi cieszą Oprac. Anna Bruszewska |

Białe noce w Białymstoku Źródło wideo: Szymon / Kontakt 24 Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ze zjawiskiem białych nocy jako pierwsi spotkali się w tym roku mieszkańcy Jastrzębiej Góry w województwie pomorskim. Rozpoczęło się ono 9 maja i potrwa tam aż do 5 sierpnia. Czym są białe noce?

Czym są białe noce?

"To specyficzny czas w roku, gdy Słońce chowa się bardzo płytko pod horyzontem, przez co nocne niebo nigdy nie robi się całkowicie ciemne. Choć może kojarzyć nam się to bardziej z daleką północą, to jest to zjawisko typowe również dla naszych szerokości geograficznych. Występuje zawsze w okolicach letniego przesilenia" - napisał w mediach społecznościowych Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor profilu "Z głową w gwiazdach".

Tłumaczył, że nocą astronomiczną nazywamy sytuację, gdy Słońce schodzi co najmniej 18 stopni poniżej północnego horyzontu. "W okolicach przesilenia letniego ten warunek nie jest spełniany, dlatego noc zastępuje zmierzch, który płynnie przechodzi w świt. W skrajnych przypadkach (na przykład pod koniec czerwca na wybrzeżu Bałtyku) niebo nocą jest tak jasne, że pojawia się na nim tylko kilkanaście najjaśniejszych gwiazd!" - dodał.

Białe noce - kiedy się ich spodziewać?

Karol Wójcicki napisał, że mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Szczecina również mogą już się cieszyć krótkimi i jasnymi nocami. Z każdą kolejną nocą zjawisko będzie obejmować coraz większy obszar kraju.

"Już za chwilę - 20 maja - białe noce zaczną się w Warszawie i potrwają aż do 24 lipca. Niedługo dotrą również do Łodzi czy Radomia, a pod koniec miesiąca - 25 maja - do Wrocławia i Lublina" - dodał popularyzator astronomii. "Im bardziej na południe, tym czas trwania białych nocy jest krótszy. W Gdańsku czy Suwałkach jasne noce pozostaną aż do pierwszych dni sierpnia, podczas gdy w Krakowie i Katowicach, gdzie rozpoczną się około 1 czerwca, zakończą się już 12 lipca. Najkrócej białe noce trwają w Bieszczadach. W Ustrzykach Górnych rozpoczną się 9 czerwca i potrwają do 3 lipca" - tłumaczył.

Zjawisko to ma swoje wady. W czasie trwania białych nocy ciężko jest zobaczyć na niebie na przykład słabsze gwiazdy czy zorzę polarną. Są też jego plusy. "Możemy dłużej cieszyć się wieczornymi spacerami. To także świetny czas na obserwacje obłoków srebrzystych, które powinny zacząć pojawiać się już na przełomie miesiąca" - zauważył popularyzator astronomii.