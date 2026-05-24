Ciekawostki Bawoli sobowtór Donalda Trumpa podbił sieć Krzysztof Posytek |

Bawół przypominający Donalda Trumpa stał się viralem Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Bawół z Bangladeszu stał się nieoczekiwaną gwiazdą przed Id al-Adha, Świętem Ofiarowania, jednym z dwóch najważniejszych świąt w religii muzułmańskiej. Uwagę internautów zwróciła jego gęsta blond grzywa, przypominająca fryzurę prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Bawół otrzymał nawet imię po polityku.

Rzadki przypadek

Ważące niemal 700 kilogramów zwierzę było hodowane na farmie w mieście Narajangondźo nieopodal Dhaki, stolicy kraju. Ziauddin Mridha, jego właściciel, opowiedział, jak stał się właścicielem bawoła.

- Kupiłem go dziesięć miesięcy temu na targu bydła. To mój młodszy brat nadał mu to imię (Donald Trump - red.) ze względu na sierść. Stał się viralem i wielu ludzi przyszło go zobaczyć - powiedział Mridha. Według rolnika podobieństwa między zwierzęciem a prezydentem USA ograniczają się do sierści. - To bardzo łagodny bawół. Je jak inne, nie walczy o jedzenie i dzieli z nimi tę samą stajnię - przyznał.

Jak dodała agencja informacyjna Reuters, bawoły albinosy są w Bangladeszu stosunkowo rzadkie. Większość zwierząt należących do tego gatunku hodowanych w tym azjatyckim kraju ma ciemną sierść.

Bawół przypominający Donalda Trumpa stał się viralem Źródło zdjęcia: Reuters

Zostanie złożony w ofierze

Ciekawskim, którzy chcą na własne oczy zobaczyć charakterystyczne zwierzę, nie pozostało wiele czasu. W religii muzułmańskiej, którą wyznaje większość obywateli Bangladeszu, święto Id al-Adha upamiętnia gotowość proroka Abrahama do złożenia w ofierze swojego syna. Podczas Święta Ofiarowania muzułmanie składają w ofierze zwierzęta, symbolizujące baranka. W Bangladeszu zwierzęta są pieczołowicie czesane i ozdabiane girlandami. Mięso rozdzielane jest między ubogich. Jednym ze zwierząt, które ma zostać złożone w ofierze w tym roku, jest bawół o imieniu Donald Trump.

- Jestem smutny. Opiekowałem się nim przez rok, przyniósł nam tyle sławy - powiedział Mridha w rozmowie z AFP. - Będzie mi brakowało Donalda Trumpa, ale to właśnie składanie ofiary jest istota święta Id al-Adha - podsumował rolnik.

Bawół albinos przypominający Donalda Trumpa stał się sensacją w Bangladeszu Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MONIRUL ALAM