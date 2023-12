Naukowcy: dwutlenku węgla w atmosferze jest tyle, co nawet 16 milionów lat temu

Jak wskazują ustalenia grupy 80 naukowców z 16 państw świata, po raz ostatni notowana obecnie wartość średniego stężenia dwutlenku węgla, wynosząca 420 ppm, w atmosferze występowała 14-16 milionów lat temu, a nie 3-5 milionów lat temu, jak dotąd sądzono. Odkrycie to "uświadamia nam, że to co robimy, jest naprawdę unikalne w historii Ziemi" - ocenia, cytowana przez portal Live Science, główna autorka Baerbel Hoenisch. Do ustaleń tych naukowcy doszli, analizując opublikowane w przeszłości prace innych badaczy i porównując je z najnowszymi danymi.