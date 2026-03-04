Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Mogą budzić w nas strach, "mają fundamentalne znaczenie"

Pająk Agelenopsis pennsylvanica
Naukowcy znaleźli prawdopodobnie największą na świecie sieć utkaną przez pająki
Źródło: Mark Audy/Reuters
Pajęczaki i owady to organizmy, które wciąż są słabo poznane, a jeszcze słabiej chronione - twierdzą naukowcy z amerykańskiego University of Massachusetts Amherst. Eksperci przypominają, jak zwierzęta te są ważne dla funkcjonowania różnych ekosystemów, a także ludzi.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Owady, a jeszcze bardziej - pajęczaki (do których należą pająki czy skorpiony) nie budzą zwykle pozytywnych skojarzeń ani odczuć - zwracają uwagę naukowcy z University of Massachusetts Amherst w USA. Stanowią jednak podstawowe ogniwo prawidłowego funkcjonowania ekosystemów na całym świecie, w których dramatycznie maleje bioróżnorodność.

"Mają fundamentalne znaczenie"

- Owady i pajęczaki mają fundamentalne znaczenie dla ludzkiego społeczeństwa - mówi Laura Figueroa, autorka publikacji, która ukazała się w poniedziałek w piśmie "Proceedings of the National Academy of Sciences". - Pomagają w zapylaniu roślin i biologicznej kontroli szkodników, mogą służyć jako wskaźniki jakości powietrza i wody, a także głęboko zakorzeniły się w wielu kulturach na całym świecie. Wiele osób troszczy się o popularne, charyzmatyczne gatunki, takie jak lwy czy pandy, które słusznie przyciągają międzynarodową uwagę w zakresie ochrony przyrody. Ponieważ owady i pajęczaki zwykle nie cieszą się takim samym zainteresowaniem - chcieliśmy sprawdzić, w jakiej są kondycji - dodała.

Aby ocenić stan populacji tych organizmów, naukowcy zebrali dane dotyczące ochrony 99 312 znanych gatunków owadów i pajęczaków w Ameryce Północnej, na północ od Meksyku. To, co odkryli, zdumiało ich.

- Prawie 90 procent, a dokładnie - 88,5 proc. gatunków owadów i pajęczaków nie ma nadanego statusu ochronnego - alarmuje prof. Figueroa. - Po prostu nie mamy pojęcia, w jakiej są kondycji. O potrzebach ochronnych większości owadów i pajęczaków w Ameryce Północnej wiemy niemal nic - tłumaczyła.

Zbadano, kiedy rozsmakowały się w ludzkiej krwi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zbadano, kiedy rozsmakowały się w ludzkiej krwi

Nauka

"Są czymś więcej niż obiektami, które budzą strach"

Bardziej znane grupy owadów, takie jak motyle i ważki, okazały się w nieproporcjonalnie wysokim stopniu chronione.

- Pajęczaki w szczególności są właściwie nieobecne w działaniach ochronnych, w większości stanów nie chroni się nawet jednego gatunku. Potrzebujemy więcej danych i większej ochrony dla owadów, ale także dla pajęczaków - mówił Wes Walsh, uczestniczący w projekcie student.

Donoszą oni także, że stany w największym stopniu opierające swoją gospodarkę na przemyśle wydobywczym - takim jak górnictwo, kamieniołomy czy wydobycie ropy naftowej i gazu - rzadziej obejmowały ochroną zarówno owady, jak i pajęczaki. Z kolei stany, w których dominowały bardziej proekologiczne postawy społeczne, chroniły większą liczbę gatunków.

- Badania pokazują, że najlepsze efekty w ochronie przyrody osiąga się wtedy, gdy łączą siły szerokie, zróżnicowane koalicje. W przypadku ptaków byli to myśliwi, obserwatorzy ptaków, organizacje pozarządowe i wiele innych środowisk, które zjednoczyły się wokół wspólnego celu - zwraca przy tym uwagę Walsh.

- Owady i pajęczaki są czymś więcej niż obiektami, które budzą strach. Musimy docenić ich znaczenie ekologiczne, a to zaczyna się od gromadzenia większej ilości danych i uznania ich za godne ochrony - podsumowuje badacz, który sam na ręce ma tatuaż z pająkiem.

Pająk Agelenopsis pennsylvanica
Pająk Agelenopsis pennsylvanica
Źródło: Mircea Costina/Shutterstock

Opracował Damian Dziugieł

Źródło: PAP, University of Massachusetts Amherst

Źródło zdjęcia głównego: Mircea Costina/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
PająkiowadyOchrona zwierząt
Czytaj także:
Złe warunki na drogach po zimie
Nowy problem po śnieżycach, w warsztatach oblężenie
Robacza Pełnia Księżyca, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Tak prezentowała się Pełnia Robaczego Księżyca
Ciekawostki
Będą pojawiać się przymrozki
Tu w kolejnych dniach IMGW może wydać alarmy
Prognoza
Silny wiatr
Dziś miejscami spodziewany jest silniejszy wiatr
Prognoza
Mroźny poranek, mroźna noc
Gdzie nocą temperatura spadnie poniżej zera
Prognoza
Całkowite zaćmienie Księżyca obserwowane z Korei Południowej
Całkowite zaćmienie Księżyca na zdjęciach i nagraniach
Ciekawostki
Pożary lasów w Kanadzie
Ptaki ucichły przez dym z pożarów
Nauka
Krokodyl w strumieniu
Nie powinno go tu być. Myśleli, że to wytwór AI
Ciekawostki
Wczesna wiosna, pogodnie, ciepło
Blokada wyżowa. Jak długo może potrwać
Prognoza
Prognozowane opady w USA
Nadchodzą burze. Pogoda zacznie się psuć w środę
Upał w Sydney (zdjęcie ilustracyjne)
Od fali upałów do powodzi. Aura najbardziej rozchwiana od lat
Widzowie streama pomagają rybom w tarle
Dzwonek dla ryb. Internauci oglądają stream i pomagają w tarle
Ciekawostki
Mgła, poranek
Gęste mgły w części kraju. W mocy alarmy IMGW
Prognoza
Słońce, pszczoły, wiosna
Dużo słońca i nawet 16 stopni na termometrach
Prognoza
Andrzej Gąsienica-Józkowy "Pinio"
Andrzej Gąsienica-Józkowy nie żyje. Był ratownikiem TOPR przez 40 lat
Polska
Mróz, księżyc i lekkie chmury
Tutaj nocą złapie lekki mróz
Prognoza
Norwegia. Mors pojawił się w ogrodzie
Norwegia. Mors odpoczywał na terenie posesji
Ciekawostki
Zboczem norweskiego fiordu zeszło osuwisko
Skały zsunęły się ze zbocza fiordu. Wybiegli z domu bez butów
Wiosna meteorologiczna się postarała
Wiosna na całego. Jak ciepło będzie
Prognoza
Asteroida mijająca Ziemię - wizualizacja
Gigantyczne pole szkła. Pozostawiła je po sobie asteroida
Nauka
Upały w Indiach w 2024 roku
Czy 2026 będzie najcieplejszy? El Nino może namieszać
Nauka
Upał, gorąco
Ponad 40 stopni na termometrach. Rekord ciepła zagrożony
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Gigantyczna dziura w ziemi. Cały czas się powiększa
Powodzie w Południowej Australii
"Nigdy nie widziałam takiego deszczu"
Mgły
Gęste mgły. Tu należy uważać
Prognoza
Słońce przebija się przez chmury
Słońce przebije się przez chmury
Prognoza
Ostrzeżenia hydrologiczne, wysoki stan wody
Tu sytuacja na rzekach nadal jest niebezpieczna
Prognoza
Kilkudniowe śnieżyce uwięziły mieszkańców Alaski w domach
Spadły prawie trzy metry śniegu. Mieszkańcom kończą się opał i leki
Noc, deszcz, mokra nawierzchnia
Kto nocą powinien spodziewać się opadów
Prognoza
Pod 74-letnim wędkarzem z gminy Gardeja (woj. pomorskie) załamał się lód
Lód załamał się pod wędkarzem. Mężczyzna nie przeżył
Polska
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom