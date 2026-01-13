Chciał się ochłodzić, wskoczył do basenu w parku rozrywki

Pływający w basenie kangur Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Upalne dni w Australii potrafią doskwierać nie tylko ludziom. W poniedziałek młody kangur o imieniu Joey szukał sposobu na ochłodzenie. Znalazł go w parku rozrywki Funfields Theme Park w mieście Whittlesea, w stanie Wiktoria, gdzie wskoczył do basenu.

Upały nie odpuszczają

Jak widać na nagraniu, zwierzę niespodziewanie pojawiło się na terenie obiektu, który w momencie zdarzenia był jeszcze zamknięty. Joey przez chwilę pływał w basenie, po czym wyskoczył z wody, wyszedł z parku i - wyraźnie zadowolony z krótkiej kąpieli - spokojnie się od niego oddalił. Pracownicy Funfields Theme Park potwierdzili, że basen został dokładnie oczyszczony, zanim do wody weszli pierwsi odwiedzający.

Australię nawiedziła w ostatnich dniach fala upałów, szczególnie dotkliwa dla południowych regionów kraju. Jak oceniają eksperci, jest ona jedną z najintensywniejszych w historii. W stanie Wiktoria wciąż szaleją pożary roślinności. Nieustępujące upały utrudniają funkcjonowanie również innym zwierzętom. Temperatura w Melbourne, Sydney czy Adelajdzie sięgała ponad 42-43 st. C, co doprowadziło do śmierci tysięcy rudawek - nietoperzy żywiących się nektarem i owocami.

