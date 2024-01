Oto najbrzydszy trawnik na świecie. "Wybór nie był łatwy"

Kathleen Murray z Tasmanii w Australii została "dumną właścicielką najbrzydszego trawnika na świecie". Międzynarodowy konkurs ma szczytny cel. Jego organizatorzy chcą zwrócić uwagę na to, jak ważne jest oszczędzanie wody w gospodarstwach domowych w obliczu zmieniającego się klimatu.

Według jurorów zwycięski trawnik znajdujący się na australijskiej wyspie Tasmania jest "najpiękniejszym przykładem najmniej atrakcyjnego trawnika", a sposób, w jaki utrzymuje go właścicielka, to przykład dążenia do "najbardziej wartościowego na świecie celu, jakim jest oszczędzanie wody". Jak napisano, "wybór nie był łatwy, ponieważ wszystkie trawniki na nadesłanych zdjęciach były brzydkie".