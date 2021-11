Megapająk. "Przez 30 lat mojej pracy nie widziałem tak dużego"

Rozpiętość jego odnóży to aż osiem centymetrów. Do zoo Australian Reptile Park w Nowej Południowej Walii nie trafił dotąd tak duży pająk z rodziny Atracidae. Władze placówki zwracają się z prośbą o ujawnienie się anonimowej osoby, która go dostarczyła. Chcą dowiedzieć się, skąd pochodzi okaz, jad tych pająków służy bowiem do przetwarzania go na antidotum dla ukąszonych osób.

Ogród zoologiczny Australian Reptile Park w Nowej Południowej Walii stale zachęca mieszkańców do przekazywania złapanych pająków należących do rodziny Atracidae na potrzeby programu, którego celem jest przetwarzanie trującego jadu tych pająków na środek stosowany na ukąszenie. Jak informują władze ogrodu zoologicznego, według szacunków, lek ratuje życie 300 osobom rocznie, a od jego rozpoczęcia w latach 50-tych, przeżyło 25 tysięcy osób. Placówka jest jedyną w Australii, która go realizuje.

W ubiegłym tygodniu jeden z takich pająków został przekazany do zoo, jednak przez anonimową osobę. Dostarczono go w plastikowym pojemniku bez żadnych etykiet, które mogłyby wskazywać na miejsce jego pochodzenia.

"Nie widziałem tak dużego"

Władze Australian Reptile Park informują, że to największy pająk z rodziny Atracidae, jaki kiedykolwiek do nich trafił. Rozpiętość jego odnóży wynosi osiem centymetrów, podczas gdy średnio to od jednego do pięciu cm. Nazwany Megapająkiem ma kły o długości dwóch cm, którymi może przegryźć ludzkie paznokcie.

Na poniższym zdjęciu po prawej stronie widać pająka o nieprzeciętnych rozmiarach, natomiast po lewej stronie to pająk standardowej wielkości.

Pająk w zoo w Nowej Południowej Walii The Australian Reptile Park

- Jest niezwykle duży. Przez ponad 30 lat mojej pracy nie widziałem tak dużego - powiedział Michael Tate z zoo. - Jeżeli uda nam się zachęcić do przekazywania większej liczby pająków takich jak ten, pozwoli to uratować więcej istnień - podkreślił.

Jak dodał, dlatego władzom ogrodu zależy na tym, aby dowiedzieć się, skąd pochodzi przekazany w ubiegłym tygodniu wyjątkowo duży osobnik. Zwracają się z prośbą do osoby, która go dostarczyła o ujawnienie się.

Pająk w zoo w Nowej Południowej Walii The Australian Reptile Park

Pająk w zoo w Nowej Południowej Walii The Australian Reptile Park

