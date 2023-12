"Niezwykłe i niebezpieczne" zachowanie wieloryba

Na nagraniu widać ludzi na plaży w Leighton, niedaleko Perth w Australii, zbliżających się do kaszalota spermacetowego, który pływał blisko brzegu. Zwierzę zbacza na płytkie wody, przyciągając uwagę plażowiczów, po czym wraca do morza.

"Niezwykłe i niebezpieczne"

Biolożka morska doktor Natalie Sinclair powiedziała w rozmowie z BBC, że ssakowi morskiemu groziło utknięcie na brzegu, a tego rodzaju zachowanie określiła "niezwykłym i niebezpiecznym". Ostrzegła również, że ludzie zbliżający się do zwierzęcia mogą wprowadzać go w dezorientację, a najlepszą rzeczą do zrobienia w takiej sytuacji jest "pozostawienie wieloryba w spokoju". Dodała, że ewentualnym ratowaniem powinni zająć się profesjonaliści.