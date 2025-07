Krokodyl utknął pod samochodem. "Nagranie jedyne w swoim rodzaju"

Do niecodziennego zdarzenia doszło kilka dni temu w Cahills Crossing w Parku Narodowym Kakadu położonym w Terytorium Północnym. Kierowca przekraczał rzekę swoim pick-upem, gdy nagle natrafił na przeszkodę. Okazał się nią krokodyl, który był zanurzony w wodzie. Kierowca zatrzymał auto, a gdy krokodyl się wydostał, ruszył dalej.

"Kierowca nie miał pojęcia"

- Kierowca nie miał pojęcia, że tam jest krokodyl, pod wodą nie było go widać. Jechał i trafił na nierówność. Nie chciałbyś się zatrzymać na środku przejścia, zwłaszcza takiego, na którym roi się od krokodyli. Gdy było już bezpiecznie, (kierowca - red.) zatrzymał się. Nie sądzę, żeby nawet wiedział, co utknęło pod samochodem - opisał sytuację autor nagrania, które obejrzało w sieci kilka milionów osób.

- Przez ostatnie dziesięć lat pracy w Arnhem Land (półwyspie na północy Terytorium Północnego - red.) nigdy nie widziałem, żeby samochód utknął na krokodylu. To było nagranie jedyne w swoim rodzaju - przyznał Mastrati.

Krokodylowi prawdopodobnie nic się nie stało

- Są wytrzymałe i mają niesamowite zdolności zwalczania każdej infekcji. Są całkiem dobrze opancerzone. To maszyny stworzone do przetrwania, więc wątpię, żeby krokodyl został przez to poważnie ranny - wyjaśnił Webb.