Ciekawostki Rekordowy lot, 12 tysięcy ujęć. "Niesamowite detale" Krzysztof Posytek

Hubert Kijek opowiada o zdjęciach wykonanych przez załogę Artemis II i opublikowanych przez NASA Źródło: TVN24

W kwietniu tego roku odbyła się misja Artemis II zorganizowana przez NASA, w ramach której czworo astronautów okrążyło Księżyc. Jednym z zadań załogi było wykonywanie zdjęć naszego naturalnego satelity. Część fotografii NASA opublikowała jeszcze w trakcie trwania misji.

"Mnóstwo unikalnych kadrów"

Był to jednak zaledwie szczyt góry lodowej. W poniedziałek amerykańska agencja kosmiczna udostępniła kolekcję składającą się z ponad 12 tysięcy zdjęć wykonanych podczas misji przez Reida Wisemana, Christinę Koch, Victora Glovera i Jeremy'ego Hansena. Co można znaleźć w niej znaleźć?

- W zbiorach znajduje się mnóstwo unikalnych kadrów o ogromnym potencjale do udostępniania: od zjawiskowego "zachodu Ziemi" (tak zwany Earthset), przez niesamowite detale powierzchni Księżyca, aż po kulisy pracy astronautów na pokładzie statku Orion - wyjaśnił w mediach społecznościowych Hubert Kijek, dziennikarz TVN24 BiS, który relacjonował dla TVN24 przebieg misji Artemis II.

‼️ I jak tu pracować w poniedziałek, kiedy NASA właśnie wrzuciła 12 tysięcy zdjęć zrobionych przez astronautów misji Artemis II?! 🤯



Jeśli szukacie nowej, niesamowitej tapety na pulpit lub ekran telefonu, albo po prostu chcecie spędzić ten dzień iście kosmicznie - częstujcie… pic.twitter.com/8PPu8ZGzXs — Hubert Kijek (@Kijek_Hubert) May 4, 2026 Rozwiń

Program Artemis

Program Artemis realizowany przez NASA ma na celu powrót człowieka na Księżyc. Lądowanie na Srebrnym Globie ma się odbyć w ramach misji Artemis IV zaplanowanej na 2028 rok - wcześniej, podczas załogowej misji Artemis III, amerykańska agencja kosmiczna jeszcze raz sprawdzi statek kosmiczny Orion oraz przetestuje lądownik księżycowy. W dłuższej perspektywie program Artemis ma doprowadzić do ustanowienia stałej obecności człowieka na Księżycu.