Rekordowy lot, 12 tysięcy ujęć. "Niesamowite detale"

Ziemia widziana z pokładu statku kosmicznego Orion podczas misji Artemis II
Hubert Kijek opowiada o zdjęciach wykonanych przez załogę Artemis II i opublikowanych przez NASA
Źródło: TVN24
NASA udostępniła 12 tysięcy zdjęć wykonanych przez astronautów podczas misji Artemis II. Można w niej znaleźć zarówno fotografie, które mogliśmy zobaczyć już wcześniej, jak i dotychczas niepublikowane ujęcia.

W kwietniu tego roku odbyła się misja Artemis II zorganizowana przez NASA, w ramach której czworo astronautów okrążyło Księżyc. Jednym z zadań załogi było wykonywanie zdjęć naszego naturalnego satelity. Część fotografii NASA opublikowała jeszcze w trakcie trwania misji.

"Mnóstwo unikalnych kadrów"

Był to jednak zaledwie szczyt góry lodowej. W poniedziałek amerykańska agencja kosmiczna udostępniła kolekcję składającą się z ponad 12 tysięcy zdjęć wykonanych podczas misji przez Reida Wisemana, Christinę Koch, Victora Glovera i Jeremy'ego Hansena. Co można znaleźć w niej znaleźć?

- W zbiorach znajduje się mnóstwo unikalnych kadrów o ogromnym potencjale do udostępniania: od zjawiskowego "zachodu Ziemi" (tak zwany Earthset), przez niesamowite detale powierzchni Księżyca, aż po kulisy pracy astronautów na pokładzie statku Orion - wyjaśnił w mediach społecznościowych Hubert Kijek, dziennikarz TVN24 BiS, który relacjonował dla TVN24 przebieg misji Artemis II.

Program Artemis

Program Artemis realizowany przez NASA ma na celu powrót człowieka na Księżyc. Lądowanie na Srebrnym Globie ma się odbyć w ramach misji Artemis IV zaplanowanej na 2028 rok - wcześniej, podczas załogowej misji Artemis III, amerykańska agencja kosmiczna jeszcze raz sprawdzi statek kosmiczny Orion oraz przetestuje lądownik księżycowy. W dłuższej perspektywie program Artemis ma doprowadzić do ustanowienia stałej obecności człowieka na Księżycu.

Źródło: TVN24 BiS, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: NASA

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
