Antykoncepcja dla kapibar. Chcą ograniczyć ilość gryzoni, są kontrowersje

Nordelta to niewielkie, luksusowe miasteczko położone około 30 kilometrów od Buenos Aires. Miejsce, nazywane argentyńskim "Miami", znajduje się niedaleko mokradeł, które są naturalnym siedliskiem kapibar wielkich. Od lat te największe gryzonie świata były oskarżane o "panowanie" nad miastem. Jego mieszkańcy skarżyli się, że zwierzęta niszczą ich trawniki oraz doprowadzają do wypadków samochodowych.

Wzrost populacji kapibar

Szacuje się, że populacja kapibar w tym mieście potroiła się do ponad 1000 osobników w ciągu ostatnich trzech lat. Z tego powodu władze Buenos Aires zdecydowały o ograniczeniu rozmnażania się tych gryzoni. W ostatnich dniach władze zaakceptowały plan, który obejmuje selektywną sterylizację i środki antykoncepcyjne - pisze brytyjski "The Guardian".

- Kapibary walczą między sobą, walczą też z psami w ogródkach, co prowadzi do wypadków drogowych - mówił w rozmowie z dziennikiem Cantón. - Zwierzęta mają tutaj ponad 500 hektarów jezior i parków publicznych, nie zagrażają im żadne drapieżniki, nie ma też myśliwych, którzy mogliby je odstrzelić - tłumaczył. - Nie ma żadnych ograniczeń wzrostu populacji - dodał.

Sprzeciw planom władzy

Jednak nie wszyscy są zwolennikami tego planu. Silvia Soto i osoby należące do lokalnej grupy "Nordelta Capybaras - We Are Your Voice" uważają, że pomysł władz powinien zostać wstrzymany. Twierdzą, że w mieście występuje problem przeludnienia, ponadto deweloperzy ignorowali pomysły stworzenia korytarzy dla zwierząt.