Najzabawniejsze zdjęcia zwierząt domowych. Fotografie nagrodzone w konkursie Animal Friends Comedy Pet Photo Awards 2021

Liczba ofiar śmiertelnych erupcji wulkanu Semeru na indonezyjskiej Jawie wzrosła do co najmniej 22. W poniedziałek doszło do ponownego wybuchu. - Semeru jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów w Indonezji. Po erupcji z 4 grudnia będzie nadal aktywny - zaznaczył szef Obserwatorium Wulkanu Semeru.