Kot wskoczył na szejka podczas modlitwy. Nagranie stało się hitem

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), antybiotykooporność to jedno z dziesięciu największych globalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego, porównywalnych do katastrofalnych skutków wynikających ze zmian klimatu. John E. Moses, chemik z nowojorskiego laboratorium, wpadł na pomysł, jak można temu zaradzić. Opracował antybiotyk, który dzięki pewnej cząsteczce może zmieniać kształt i skutecznie walczyć z infekcjami.