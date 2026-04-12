Ciekawostki

Gonią żywicieli, przenoszą choroby. Kleszcze Hyalomma w Polsce

Kleszcz z rodzaju Hyalomma
Jak bezpiecznie usunąć kleszcza? Tłumaczy prof. Joanna Zajkowska
W Polsce pojawiają się kleszcze z rodzaju Hyalomma. Ekspertka w zakresie pasożytów wyjaśniła, czym różnią się od naszych rodzimych gatunków tych pajęczaków. - One nie czekają, tylko biegną w stronę człowieka lub zwierzęcia - przekazała.

Hyalomma to rodzaj roztoczy z rzędu kleszczy, który naturalnie występuje w Afryce i Azji. W ostatnim czasie pojawia się także w Polsce. Doktor habilitowana Anna Bajer, parazytolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, stwierdziła, że na razie nie wiadomo, czy kleszcze Hyalomma zadomowiły się u nas na stałe, czy jedynie przybywają razem z ptakami migrującymi. Aby rozstrzygnąć tę kwestię, trzeba byłoby znaleźć młodociane stadia kleszczy - larwy lub nimfy - które nie są jeszcze napite.

- Dorosłe osobniki mogą być świeżym importem z Afryki, ale jeśli znajdziemy młode formy, będzie to oznaczać, że zaczęły się u nas rozmnażać - podkreśliła Bajer.

Jak zaznaczyła ekspertka w zakresie pasożytów, znalezienie młodocianych stadiów jest jednak bardzo trudne, ponieważ są one mikroskopijne i praktycznie niewidoczne w terenie. - To trochę jak szukanie igły w stogu siana - zobrazowała Bajer. Dodała, że naukowcy planują zbadać miejsca, gdzie wcześniej zgłaszano obecność tych kleszczy, między innymi na Śląsku i w Wielkopolsce.

Aktywnie poszukują żywiciela

Bajer wyjaśniła, czym kleszcze Hyalomma różnią się od naszych rodzimych gatunków tych pajęczaków. Przede wszystkim zamiast długo czekać na żywiciela, aktywnie go poszukują.

- One nie czekają, tylko biegną w stronę człowieka lub zwierzęcia - powiedziała parazytolożka. Co więcej, reagują na drgania podłoża i potrafią szybko pokonywać dystans kilku metrów. - Widzieliśmy to w Afryce, po tupaniu w ziemię zaczynały nadbiegać z różnych stron - zrelacjonowała.

W Polsce kleszcze Hyalomma były znajdowane na zwierzętach gospodarskich, takich jak konie czy krowy, i w domach, gdzie najprawdopodobniej zostały przyniesione przez psy. - To kleszcze bardzo ruchliwe. Mogą przemieszczać się po otoczeniu. Zdarzało się, że znajdowano je chodzące po dywanie - zaznaczyła badaczka.

Charakterystyczne dla tych pajęczaków są także rozmiary - nienapite osiągają około centymetra długości, a napite samice mają nawet dwa centymetry - oraz prążkowane odnóża.

Mogą przenosić groźne wirusy i bakterie

Bajer stwierdziła, że największą obawą związaną z kleszczami z rodzaju Hyalomma jest możliwość przenoszenia przez nie wirusa gorączki krwotocznej krymsko-kongijskiej (CCHF). - Na szczęście dotychczas nie wykryliśmy go w osobnikach znalezionych w Polsce - uspokoiła parazytolożka. Dodała, że wszystkie przebadane kleszcze były zakażone riketsjami wywołującymi gorączki plamiste. Początkowe objawy groźnych chorób mogą przypominać zwykłą infekcję wirusową, co utrudnia diagnostykę. - W Polsce taka choroba nie jest pierwszym podejrzeniem lekarza, a specjalistyczne testy nie są dostępne wszędzie - wyjaśniła. Badaczka uzupełniła, że nie ma dowodów na to, by kleszcze Hyalomma przenosiły boreliozę. W przypadku znalezienia nietypowego osobnika zaleciła jego zabezpieczenie i zgłoszenie do naukowców, co ułatwi monitorowanie rozprzestrzeniania się nowych gatunków.

Nareszcie, zima bez kleszczy. A co z wiosną?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nareszcie, zima bez kleszczy. A co z wiosną?

Krzysztof Posytek
Czytaj także:
Bociany, młode
Bociany a konflikt na Bliskim Wschodzie. Jak wpływa na ich migrację
Ciekawostki
Powodzie spowodowane przez cyklon Vaianu w okolicach Waikato (Nowa Zelandia)
Cyklon uderzył. Paraliż w transporcie i tysiące osób bez prądu
Świat
Przymrozki
Zimny poranek. Tu szczypie mróz
Prognoza
Wiosna, słonecznie, kwitnienie, wegetacja, pogodnie
Dziś od 10 do 16 stopni. Gdzie będzie najcieplej?
Prognoza
Anomalia temperatury powietrza przy powierzchni ziemi w marcu 2026 r. w stosunku do średniej z marca w latach 1991-2020
Do niechlubnego rekordu w Europie zabrakło niewiele
Świat
Wiosenny spacer
Noc z mrozem, za dnia zrobi się cieplej
Prognoza
morze plaza baltyk shutterstock_2546635187
Te miesiące mają odbiegać od normy. Pogoda na lato
Prognoza
Deszcz, wiosna, opady, ciepło
Tamina nadchodzi. Prawie 20 stopni, możliwe burze
Prognoza
Hawaje
"Bądźcie przygotowani na ewakuację, tego właśnie się spodziewamy"
Świat
Cyklon Vaianu przetoczy się przez Nową Zelandię
Zbliża się Vaianu. Fale mogą sięgać 13 metrów
Świat
Statek kosmiczny Orion wykorzystywany przez NASA w programie Artemis
"Artemis to jest jeden duży, kolejny klocek"
Nauka
Kratery Księżyca
Gdzie zbudować księżycową bazę? "Tam, gdzie nie ma słońca"
Nauka
Załoga misji Artemis II wróciła na Ziemię
Prawie 40 tysięcy kilometrów na godzinę. "Tak się cieszyłem, słysząc jego głos"
Krzysztof Posytek
Jeden z ostatnich widoków na Ziemię
Misja Artemis II. "Była ogromna radość"
Nauka
Wodowanie w Pacyfiku
Pokonali ponad milion kilometrów, okrążyli Księżyc, są już na Ziemi
Nauka
Deszcz, parasol, wiosna, chłodno
Tutaj w sobotę mogą przydać się parasole
Prognoza
Trening podejmowania astronautów z kapsuły Orion, styczeń 2026
Taka jest pogoda w miejscu wodowania
Nauka
16 min
roks ozon
"Trzy milimetry. Gdyby był jeden - już byśmy nie żyli"
TVN24
Chłodna noc
Nocą w części kraju chwyci mróz
Prognoza
Widok z kapsuły Orion w czasie misji Artemis I
Kontakt z astronautami urwie się na sześć minut. To zobaczą przez okno
Nauka
Wiosna, słońce, ciepło
Już wkrótce ma być nawet 18 stopni
Prognoza
Lotnisko na Maderze - zdj. poglądowe
Odwołane loty, poważne opóźnienia. Silny wiatr na Maderze
Świat
Przymrozki
Mroźna noc. Powyżej zera tylko w dwóch miejscach
Polska
Oblodzenie, przymrozki
IMGW ostrzega. Niebezpieczny poranek w większości kraju
Polska
Wiosna
Sporo słonecznych chwil, do 12 stopni
Prognoza
Osuwisko
Kolejne osuwisko. Ewakuacja, stan wyjątkowy
Świat
AdobeStock_673066220
W nocy mróz ściśnie w całym kraju
Prognoza
Gołębie
System nawigacji tych ptaków jest lepszy niż GPS
Ciekawostki
Ciepło, wiosna, słońce
Temperatura wkrótce poszybuje. Jak ciepło się zrobi
Prognoza
2026-04-08-1511-TELE5_910214_X039-VARIOS_LLUVIAS_Y_DESCENSO_DE_TEMPERATURAS-0001
Robi się niespokojnie. Załamanie pogody ogarnia część Hiszpanii
Świat
