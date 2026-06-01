Ciekawostki Wyglądają jak kwiaty w atmosferze. Co to za chmury? Agnieszka Stradecka |

Chmura Altocumulus Undulatus, Białystok Źródło wideo: Kontakt24 / Szymon Źródło zdj. gł.: European Union, Copernicus Sentinel-3

Zdjęcie zostało opublikowane w niedzielę, ale satelita Copernicus Sentinel-3 uchwycił je w poniedziałek 25 maja. Nad południowo-wschodnią częścią Oceanu Spokojnego, u wybrzeży Peru, zaobserwowane zostało rozległe pole chmur o charakterystycznym, promienistym kształcie.

Wymagają odpowiednich warunków

Portal obserwacji satelitarnej Copernicus podał, że takie chmury noszą nazwę actinoform. Tworzą one rozległe wzory przypominające nieco kwiaty rozpostarte w atmosferze. Na udostępnionym zdjęciu możemy podziwiać ich strukturę na tle ciemnych wód Pacyfiku. Co ciekawe, formacje chmur są zbyt duże, by rozpoznać je z ziemi. Po raz pierwszy zaobserwował je należący do NASA satelita TIROS V w sierpniu 1962 roku.

Amerykańska Krajowa Agencja ds. Oceanów i Atmosfery (NOAA) wyjaśniła, że chmury typu actinoform powstają nad rozległymi wodami, tam, gdzie często tworzą się nisko zawieszone chmury typu stratocumulus. Do ich powstania konieczne jest wystąpienie określonych interakcji między wilgocią, temperaturą, podmuchami wiatru i zawartością cząstek zawieszonych w powietrzu.

Chmury actinoform u wybrzeży Peru Źródło zdjęcia: European Union, Copernicus Sentinel-3